Ne ostanite prazna mobitela i bez tople vode: Dijelovi Splita, Kaštela, Omiša i Sinja ostat će bez struje

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije, nemojte da vas iznenadi ujutro

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

UTORAK, 10.2.

Mjesto: Split
Ulica: Pod Kosom ; 35,35a , 35b Poljička cesta: 6, 8 , 10, 14 Dubrovačka 55 Vukovarska 89
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: PUT ŽNJANA KOD 39
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00

Mjesto: Kaštela Stari
Ulica: VELE NJIVE KOD 16
Očekivano trajanje:
10:00 - 11:00

Mjesto: Split
Ulica: PODINE KOD 3
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00

Mjesto: Omiš
Ulica: ulica put Borka kućneg broj od 105 do 127
Očekivano trajanje:
10:00 - 12:00

Mjesto: Sinj
Ulica: ulica ivana filipovića grčića
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:30

SRIJEDA, 11.2.

Mjesto: Split
Ulica: 141 Brigade Hrvatske Vojske 14
Očekivano Trajanje:
08:30 - 12:00

Mjesto: Split
Ulica: Kmanski Prilaz Iv 3
Očekivano Trajanje:
08:30 - 12:00

Mjesto: Split
Ulica: Katunaričeva 12 I 14
Očekivano Trajanje:
08:30 - 12:00

Mjesto: Split
Ulica: Trščanska 53
Očekivano Trajanje:
08:30 - 12:00

