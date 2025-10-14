Ne možete sniziti tlak? Možda problem nije u hrani ni vježbi

Gotovo polovica odraslih osoba ima povišen krvni tlak, no tek manji dio uspijeva ga održati pod kontrolom. Taj “tihi ubojica” često ne daje nikakve simptome, ali značajno povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i zatajenja srca. Ako promjene prehrane i redovita tjelovježba ne donose rezultate, problem bi mogao ležati – u nedostatku sna, piše EatingWell.

“San pomaže u kontroli krvnog tlaka uravnotežujući hormone, živce i krvne žile. Kada ne spavate dobro, vaš tlak može ostati visok noću i tijekom dana”, objašnjava kardiolog dr. David C. M. Corteville.

Upravo zato je Američka udruga za srce (AHA) još 2022. godine san uvrstila među ključne čimbenike zdravlja srca.

Koliko je sna dovoljno?

“Različiti aspekti sna – koliko dugo spavate, koliko dobro spavate i koliko ste redoviti – svi utječu na rizik od visokog tlaka”, kaže dr. David Rizik.

Idealno bi bilo spavati između sedam i devet sati svake noći. Istraživanja pokazuju da spavanje kraće od sedam sati povećava rizik od hipertenzije za 7 posto, a manje od pet sati za čak 11 posto.

Kvaliteta sna također igra veliku ulogu: osobe koje loše spavaju imaju i do 48 posto veći rizik od razvoja povišenog tlaka u usporedbi s onima koji spavaju mirno i redovito. Osim toga, neredoviti obrasci spavanja dodatno opterećuju tijelo. Samo tjedan dana neredovitog sna može povisiti tlak, a razlike od svega 30 minuta u vremenu odlaska na spavanje povećavaju rizik za više od 30 posto.

Kako poboljšati san i sniziti tlak

Stručnjaci savjetuju da se male promjene u rutini mogu snažno odraziti na zdravlje srca i krvnog tlaka:

Održavajte raspored spavanja: idite na počinak i budite se u isto vrijeme svaki dan, uključujući vikende.

Pripremite mirno okruženje: spavaća soba treba biti tiha, tamna i dobro prozračena.

Isključite ekrane 30 do 60 minuta prije spavanja.

Uvedite rutinu opuštanja: čitanje, lagano istezanje ili tiha glazba.

Izbjegavajte kofein, alkohol i teške obroke prije spavanja.

Prestanite pušiti i boravite na dnevnom svjetlu.

“Sunčeva svjetlost tijekom dana pomaže postaviti unutarnji ritam tijela, olakšavajući uspavljivanje noću”, zaključuje dr. Rizik.