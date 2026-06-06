"Ne može se disati od smrada": Mrtva životinja doplutala do naseljene uvale u Dalmaciji

Stanovnici uvale Kanica između Sevida i Rogoznice posljednjih dana suočavaju se s neugodnom situacijom nakon što je more do obale donijelo, sudeći po fotografiji, vjerojatno uginulog dupina.

Kako nam je ispričala čitateljica, lešina velike morske životinje završila je neposredno uz njezin mul, a zbog visokih temperatura i procesa raspadanja područjem se širi intenzivan neugodan miris.

"More ga je donijelo u uvalu Kanica. Nalazi se tik uz moj mul. Zvala sam broj 112 i Pomorsku policiju, ali zasad nitko nije došao. Svi obećavaju da će reagirati, no životinja je još uvijek ovdje, a cijela vala nepodnošljivo smrdi", kazala nam je zabrinuta mještanka.

Dodaje kako stanovnici strahuju zbog mogućih zdravstvenih posljedica, ali i dodatnog onečišćenja mora tijekom turističke sezone.

"Toliko se osjeti neugodan miris da više ne znamo kome se obratiti. Ljudi su zabrinuti i pitaju se postoji li opasnost za zdravlje", kaže.

Prema proceduri, u slučajevima pronalaska uginulih zaštićenih morskih životinja na teren bi trebale izaći nadležne službe koje utvrđuju o kojoj se vrsti radi te organiziraju uklanjanje lešine kako bi se spriječili mogući zdravstveni i ekološki problemi.

Do zaključenja ovog teksta nije poznato kada će uklanjanje životinje biti obavljeno.