Ne moramo brinuti za budućnost: na sajmu firmi koje su osnovali srednjškolci svega blaga, od kozmetike do zdrave prehrane...

Ništa naivno ili nedoraslo nije bilo u Domu mladih u petak ujutro: projekt kojim država pokušava pripremiti učenike na stvaran svijet, život pun borbe na otvorenom tržištu, pokazuje da su mladi itekako spremni prihvatiti taj izazov. Konkretno, riječ je o svojevrsnom sajmu srednjoškolaca cijele Hrvatske koji su se prihvatili zahtjevne zadaće osnivanja vlastite tvrtke ili obrta. Svakakvih profila je bilo za vidjeti u Razredu (učionici na trećem katu Doma mladih), od proizvodnje preko trgovine do uslužnih djelatnosti, od hrane do kozmetike… I, svakako vrijedi notirati, djevojke su činile najmanje 90 posto izlagača!

Za budućnost u poslovnim vodama, čini nam se, ne mora brinuti Jelena iz Čakovca. Prezentirala nam je tvrtku ZAK s kolegicom Elom…

- Mi smo tvrtka za proizvodnju prirodne kozmetike iz Čakovca bez parabena i umjetnih mirisa, nudimo proizvode za tijelo i za lice, noćne kreme, dnevne, za sunčanje… Na društvenim mrežama se reklamiramo, imamo redovne objave na našim stranicama, a pouzdamo se i u preporuke naših prijatelja, već imamo dovoljan broj kupaca koji su zadovoljni, hvala Bogu.

Što se tiče cijena, formirali smo ih prateći konkurenciju i vlastite troškove. Generalno su na nivou cijena prirodne kozmetike koja je jedna od skupljih. - uočile su učenice iz Čakovca skuplju tržišnu nišu po pitanju kozmetike.

Kako su gošće u Splitu, kažu da im je super. Stigle su u grad pod Marjanom jučer, malo su razgledale po gradu i jako im se sviđa. Kažu da su ljudi pristupačni, a organizacija događaja je super, baš uživaju.

Paulina i Marija iz Ekonomske upravne škole Split išle su u trgovinu, na malo.

- Prodajemo naš asortiman u specijaliziranim prodavaonicama i zovemo se Babaloon, bavimo se prodajom različitih dekoracija za različite vrste proslava – vjenčanja, poslovne događaje, rođendane… I Splićanke su marketing, dolazak do klijenata ‘povjerile’ društvenim mrežama, imaju svoju stranicu na Instagramu, ali dijele i letke.

Nisu djeca, jer ipak su to još teenageri koliko god djelovali zrelo, bili prepušteni sami sebi – odrasli su stalna podrška. Državni sajam vježbeničkih tvrtki iz cijele Hrvatske, jer tako se službeno zove događaj, organizirala je Ekonomska i upravna škola Split (naravno da je bio na događaju i zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, koji kao ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole ima direktan kontakt s mlađim generacijama), koji će ‘pod mentorstvom svojih nastavnika prezentirati tvrtke i proizvode razvijene tijekom srednjoškolskog obrazovanja’. Tema je sajma ‘Financijsko znanje za uspješno poslovanje’, a cilj je razvoj poduzetničkih, financijskih i digitalnih kompetencija kroz simulaciju stvarnog poslovnog okruženja.

Uz odvijanje simulirane tržišne utakmice, na panel raspravi ‘Financije nisu zagonetka već vještina!’ sudjelovali su profesori Ekonomskog fakulteta u Splitu, stručnjaci iz Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka, predstavnici Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje te nastavnici iz drugih škola ekonomskog usmjerenja.