Ne kupujte dok ne provjerite: Omiljena grickalica povučena zbog opasnosti

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda Pržena kukuruzna grickalica okus Lechon Manok BOY BAWANG, 90g, bez obzira na rok trajanja zbog utvrđenog alergena – glutena koji nije označen na proizvodu.

Osobe koje nisu alergične na gluten mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.

- Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 - objavio je HAPIH.

Podaci o proizvodu:

Podrijetlo: Filipini

Dobavljač: Heuschen & Schrouff, Nizozemska

Maloprodaja: Pekinška patka j.d.o.o., Vlaška 79, Zagreb; i

PAN ASIA d.o.o. za trgovinu, Trg senjskih uskoka 7, Zagreb