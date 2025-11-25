Ne jedite ovu čokoladu ako je imate kod kuće. Povlači se iz trgovina

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675 / 557642, sljedećih rokova trajanja i šarže:

20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,

Tekst se nastavlja nakon oglasa

21.02.2026 / OSV1252141,

26.02.2026 / OSV1252223,

27.02.2026 / OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233

zbog mogućeg prisustva stranog tijela (plastični materijal).

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.