Ne gulite kivi. Liječnik objašnjava zašto je kora najzdraviji dio

Kivi se s razlogom često naziva supervoćem jer je bogat vitaminima, mineralima i vlaknima. Iako većina ljudi prije konzumacije guli njegovu dlakavu koru, time zapravo uklanjaju dio najvrjednijih nutrijenata. Jedenje kivija s korom može gotovo udvostručiti količinu vlakana i povećati unos korisnih tvari koje pridonose boljoj probavi, kvalitetnijem snu i zdravlju crijeva.

Gastroenterolog dr. Joseph Salhab ističe da jedenje kivija s korom značajno povećava njegovu nutritivnu vrijednost. Kora je bogata vitaminom C, vitaminom E, folatima, magnezijem i vitaminom B6. Osim toga, sadrži gotovo dvostruko više vlakana u odnosu na oguljeni plod. Primjerice, jedan zeleni kivi s korom sadrži oko 3,5 grama vlakana, dok zlatni kivi s korom sadrži oko 3 grama.

Vlakna su važna za zdravu probavu, sprječavanje zatvora i smanjenje nadutosti. Studije su pokazale da kora sadrži više antioksidansa poput fenola i flavonoida nego samo meso ploda. Vitamini C i E, u kombinaciji s tim spojevima, jačaju imunitet i smanjuju upale, dok folati pridonose zdravlju kože, kose i očiju.

Dr. Salhab upozorava: "Kad gulite kivi, ostavljate vrijedne hranjive tvari na dasci za rezanje."

Kivi može pomoći i kod problema sa snom

Kivi je poznat i kao prirodni saveznik u borbi protiv nesanice jer potiče proizvodnju melatonina – hormona koji regulira san. Stručnjaci preporučuju konzumaciju jednog do dva kivija oko dva sata prije spavanja. To može pomoći da lakše zaspite i imate dublji, kvalitetniji san.

"Ljudi koji redovito jedu kivi, osobito navečer, često primjećuju poboljšanja u snu", dodaje dr. Salhab. Kivi tako može poslužiti kao prirodna alternativa dodacima prehrani za spavanje.

Vlakna za zdravlje crijeva i prevenciju bolesti

Osim što potpomaže probavu, kora kivija može smanjiti rizik od raka debelog crijeva. Dr. Salhab pojašnjava da redovita konzumacija ovog voća smanjuje oksidativna oštećenja DNK i ubrzava prolazak hrane kroz crijeva. Vlakna iz kore razgrađuju korisne crijevne bakterije, stvarajući masne kiseline kratkog lanca koje pomažu u očuvanju zdravlja debelog crijeva, smanjuju upale i mogu zaštititi od razvoja raka.

Nutricionisti posebno preporučuju kivi kao prirodno sredstvo protiv zatvora.

Kako jesti kivi s korom?

Ako vam smeta dlakava tekstura kore zelenog kivija, postoji nekoliko jednostavnih trikova kako ga lakše konzumirati. Prvo, pustite da kivi potpuno sazrije – tada je kora mekša i manje iritantna. Ako i dalje ne volite teksturu, možete odabrati zlatni kivi koji ima glatku, tanku koru bez dlačica.

Kivi također možete narezati na tanke kriške i dodati u smoothie, jogurt ili voćnu salatu kako biste umanjili osjećaj teksture kore. Prije jela, uvijek dobro operite voće kako biste uklonili nečistoće i ostatke pesticida.

Važno je napomenuti da neki ljudi mogu imati alergijske reakcije na kivi. Ako imate bilo kakve tegobe nakon konzumacije, savjetujte se s liječnikom i izbjegavajte koru.