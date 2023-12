BEZ TABUA Seksualna savjetnica iz Kaštela: „Mnogi smatraju da je najčešći problem žena nedostatak želje, ali to je rastući problem muškaraca. Kod žena je...“

Tolstoj je kazao: “Ljudi mogu preživjeti potrese, epidemije, stravične bolesti i najrazličitije vrste duhovne patnje, ali najbolnija tragedija uvijek je bila, jest i bit će tragedija spavaće sobe”.

Ljudska seksualnost kao izvor sreće ili frustracije uvijek je izazivala zanimanje ne samo literata, već i znanstvenika. Intrigantna tabu tema o kojoj su ponekad ovisili i ratovi, ispisivale se stranice najrazličitijeg štiva, u nekim djelovima Lijepe naše, pa tako i u Dalmaciji, a posebice kada govorimo o ruralnim sredinama, još uvijek je tema o kojoj se govori iza zatvorenih vrata.

No, veliki broj ljudi susreće se sa seksualnim smetnjama koje mogu uvelike utjecati na fiziološku, psihološku i društvenu komponentu koju seksualnost uključuje, ali i na cjelokupno zadovoljstvo životom. Iz tog razloga jako je bitno razgovarati o temama poput ove i informirati ljude o tome gdje i na koji način mogu potražiti pomoć ukoliko se problem pojavi.

O tome koji su najčešći problemi žena, a koji muškaraca te što napraviti kada seksualna želja izostane, razgovarali smo sa seksualnom savjetnicom iz Kaštela koja ordinaciju ima u Solinu, dr. Miom Boljat.

Zanimljivo je kako se nedostatak seksualne želje i uživanje u samom činu, sve češće događa i mladim ljudima, a naša sugovornica nam je otkrila znači li to da mlađe generacije seks uopće ne zanima.

Doktorica Mia Boljat, specijalistica obiteljske medicine, koja je i educirana savjetnica za seksualno zdravlje ovime se bavi već desetak godina, a ispričala nam je kako je započela svoj put te koja je najznačajnija spoznaja do koje je došla baveći se ovim poslom.

„Privukla me seksualnost na znanstveni način“

„Na specijalizaciji iz obiteljske medicine imali smo izborni kolegij ljudske seksualnosti. Privuklo me da se može bavit seksualnošću na znanstven način. Kad je Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju objavilo edukaciju, prijavila sam se.

Edukacija je bila izvrsna, zanimljiva, predavači odlični, tako sam uletjela u neki novi krug ljudi, osim liječnica bilo je tu psihologinja i drugih branši. Mogu samo kazati, jedno prekrasno iskustvo izgrađujuće i u ljudskom i u profesionalnom smislu.

Sad je već prošlo sigurno skoro desetak godina, a spoznaja o ljudima, tjelesnosti, duhovnosti, mentalnom zdravlju, odnosima, granicama i slično je zbilja utjecala na mene osobno i na moj rad s ljudima“, kazuje nam na početku dr. Boljat.

Najčešći problemi muškaraca i žena

Iako se često nedostatak seksualne želje ističe kao krucijalni i najčešći problem, naš sugovornica nam otkriva da ima drugačija iskustva, a potom nam je opisala koji su to problemi s kojima joj se pacijenti najčešće javljaju za pomoć.

„Najčešće se jave muškarci s erektilnom disfunkcijom, koja je obično vanjska manifestacija, a uzrok je negdje u njima, odnosno krvnim žilama. Često se događa u vezi zbog prevelikih očekivanja ili pak zbog pritiska okoline“, navodi seksualna savjetnica te dodaje da se uz erektilnu disfunkciju, kao problem javlja i prijevremena ejakulacija.

I dok neki smatraju kako se nedostatak seksualne želje veći kod žena, zapravo ovaj problem postaje rastući kod muškarac, dok se kod žena javlja anorgazmija i vaginizam.

„Kod žena bi trebala bit smanjena želja, no meni se do sada nije pokazala kao najčešća. Kod seksualne smetnje je specifično što je to smetnja para.. ili je smetnja pojedinca upravo to što nema para. Stvari su i jednostavne i složene u isto vrijeme“, pojašnjava nam dr.Boljat.