"Ne damo Poljud": Pokrenuta je peticija protiv rušenja Poljuda

Stranka Centar pokrenula je peticiju kojom se protivi mogućem rušenju splitskog stadiona Poljud. Pod nazivom “Ne damo Poljud”, građane pozivaju da svojim potpisom podrže inicijativu za očuvanje jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita.

U tekstu peticije navodi se kako Poljud, za mnoge Splićane, nije samo stadion nego važan dio identiteta grada.

“Uz Dioklecijanovu palaču i zvonik sv. Duje, Poljud je jedno od najprepoznatljivijih lica Splita. Arhitekt Boris Magaš projektirao ga je 1979., a danas je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske i jedno od najznačajnijih djela moderne hrvatske arhitekture”, stoji u peticiji.

U Centru upozoravaju da se posljednjih mjeseci u javnosti sve češće spominje mogućnost rušenja stadiona, a tvrde kako o tako važnoj odluci nije provedena dovoljno široka rasprava.

“Priča se o rušenju – bez ozbiljne javne rasprave, bez jasnog stručnog konsenzusa i bez transparentnosti. Ovakve odluke ne smiju se donositi iza zatvorenih vrata”, poručuju u tekstu inicijative.

Ističu kako građani Splita imaju pravo znati sve činjenice prije donošenja odluke koja bi trajno promijenila izgled grada.

U peticiji iznose i tri konkretna zahtjeva, a to su: zaustavljanje planova rušenja Poljuda, objava sve stručne analize o stanju stadiona i otvaranje transparentne javne i stručne rasprave o njegovoj budućnosti

“Poljud pripada svima nama”, navodi se u zaključku peticije kojom građane pozivaju da je potpišu i podijele s obitelji i prijateljima.

