NE BACAJTE KORU AGRUMA! Neprskanom korom naranče ili limuna očistite kuću, potom napravite slasticu, čaj ili alkoholno piće. I uživajte!

U vaš dom stigli su neprskani, netretirani agrumi. Nakon što ste pojeli ono najslađe za što ste mislili da se krije u njima, koru nipošto nemojte baciti. Upravo ta kora (naglašavamo: neprskanih) agruma itekako Vam može znači.

Osvježiti prostoriju, nahraniti umorno lice, ukloniti ožiljke, poslužiti kao sredstvo za čišćenje stana ili kuće, pomoći pri izbjeljivanju zuba, aromatizirati alkoholna pića, ali i opet zasladiti vaša nepca - sve to može kora agruma!

Naranča, mandarina, limun, limeta, grejp - agrumi su koji uspijevaju u našem podneblju i koji su bogati vitaminom C. Najviše ih konzumiramo upravo zimi kada im je sezona, a u isto vrijeme kada je i potreba ljudskom organizmu za tim vitaminom sve veća. Najčešće kada ogulimo spomenute voćke, koru bacimo. Niti da promislimo što bismo sve zapravo mogli učiniti s njom ili od nje.

"U teoriji su sve kore citrusa jestive, odnosno mogu se koristiti u hrani. Narančina kora obiluje dosta s vlaknima, tvrda je i gorka pa iako je jestiva može ljudima stvarati probavne tegobe, ako se jedu veći komadi. Uz vlakna, sadrži vitamin C i polifenole koji imaju antioksidativno i antikancerogeno djelovanje.

Ono na što treba obratiti pozornost kod korištenja kore citrusa su pesticidi, posebice imazalil. Zbog toga je vrlo bitno čitati deklaracije. Na deklaraciji naranača ako je korišten imazalil treba pisati da kora nije jestiva zbog korištenja istoga, ali potrošači deklaracije često ne čitaju. Ako nema deklaracije možda voćka nije tretirana, a možda informacija o tretiranju nije navedena.

Inače za pesticide postoji zakon, točnije uredba (EC) No 396/2005 koja propisuje vrijednosti maksimalne razine ostataka pesticida. Ako je procijenjeni unos ostataka manji od prihvatljive doze onda se rizik smatra prihvatljivim. Također, EU ima jedan od najstrožih sustava za odobravanje i kontrolu pesticida na svijetu. Naranče s imazalilom se stavljaju na tržište unatoč njegovog umjerno štetnog učinka na zdravlje jer se podrazumijeva da se kora ne jede pa je rizik prihvatljiv. Najbolje rješenje za ovo bilo bi korištenje citrusa koji su domaći i za koje se zna da nisu tretirani fungicidima", savjetuje Vanessa Ivana Peričić, magistra nutricionizma i znanosti o hrani koja je pokrenula stranicu Nutrifil.

Za što i kako koristiti koru?

Kora agruma najaromatičniji je dio poloda i postoji više recepata kako od nje napraviti slasnu deliciju poput arancina - komadića zašećerene korice naranče.

Kora agruma najaromatičniji je dio ploda i postoji više recepata kako od nje napraviti slasnu deliciju poput arancina - komadića zašećerene korice naranče.

500 g ocijeđene narančine korice / Šećerni sirup: 250 ml vode, 500 g šećera, 1 limun šećer / Za posipanje: šećer

Postupak je vrlo jednostavan. Koricu naranče narežite na duguljaste štapiće (rezance) široke oko 5 mm i stavite ih močiti u vodu dva do tri dana. Vodu mijenjajte dva puta dnevno. Treći dan korice ocijedite, a zatim izvažite. Ocijeđene korice stavite u vodu i kuhajte dok ne postanu polumekane. Dodajte šećer, limun šećer i kuhajte povremeno miješajući dok tekućina ne ispari. Korice dobro uvaljajte u kristalni šećer. Arancine sušite složene jedan do drugoga na ravnoj površini sva do tri dana. I guštajte u čarobnom okusu!

Dodajte koricu agruma u koktel, izravno u čašu ili ukrasite sami rub čaše. Također, naranču i limun dodajte sokovima ili smoothiejima. Stavite komadiće u posudice za led, napunite vodom i zamrznite. Kada želite osvježiti piće, samo dodajte smrznute kockice.

Želite li pak dobiti aromatizirani okus votke, stavite kore naranče, mandarine, limuna ili grejpa u nju i ostavite nekoliko dana. Dobit ćete izvrsno aromatizirano piće.

Osušene kore (koje ste osušili u pećnici) narežite na trakice i pohranite u staklenku. Kada u zimskim mjesecima kuhate čaj, ubacite malo u lonac dok ga kuhate.

Koru agruma, naranče ili limuna upotrijebite prilikom čišćenja pećnice. Nakon što zagrijete pećnicu, izgasite ju i u nju stavite koru naranče ili limuna koja će upiti neugodne mirise i pećici dat svjež miris.

Želite li pak malo brige posvetiti sebi koristeći koru agruma možete napraviti piling za lice i tijelo tako da osušenu koru samlijete, u taj prah dodajte malo morske soli (u jednakoj količini). Dodajte ružine vodice da dobijete gustu smjesu koju ćete umasirati na lice, vrat, ruke, noge,... Ako pak želite izbijeliti zube, jednostavno ih trljajte koricom svježeg limuna. Na koricu možete dodati i malo soli.