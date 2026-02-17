Navodni vidovnjak prevario ženu za više tisuća eura

​Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare kojom je oštećena 47-godišnja hrvatska državljanka.

Naime, 47-godišnjakinja je u subotu, 14. veljače, putem društvene mreže stupila u kontakt s osobom koja se predstavila kao vidovnjak koji „skida“ uroke. Tijekom navedene komunikacije muškarac je od 47-godišnjakinje tražio da mu preko posrednika dostavi nakit, što je oštećena u nedjelju, 15. veljače, i učinila. Nakon što nije mogla uspostaviti kontakt s navedenom osobom, shvatila je da je prevarena i slučaj prijavila policiji.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom cijeni se na iznos od oko 9.000 eura.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem te apeliramo na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka.

U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192.