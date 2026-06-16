Navijate nekoliko alarma za buđenje ujutro? Radite veliku grešku

Nakon dubokog sna, ustajanje i priprema za novi dan ponekad mogu djelovati gotovo nemoguće, kao i napuštanje topline i udobnosti ugodnog kreveta. Zbog toga neki ljudi koriste više alarma kako bi se postupno razbudili. No, prema jednoj stručnjakinji za zdrav život i brojnim istraživanjima, upravo takva navika može više štetiti kvaliteti sna nego što mislimo, piše Your Tango.

Stručnjakinja otkrila zašto ne biste trebali namještati više alarma za buđenje

Jordan Bruss na društvenim mrežama dijeli sadržaj posvećen zdravlju i dobrobiti. Nedavno je na TikToku upozorila pratitelje na manje poznate posljedice korištenja više alarma za jutarnje buđenje.

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"Ako ste osoba koja postavlja više alarma, imam loše vijesti za vas. Buđenje uz više alarma svakog jutra ozbiljno remeti vaš REM ciklus", pojasnila je, prenosi N1.

Prema grupaciji Headspace, navika stalnog prisilnog buđenja tijekom REM faze sna može utjecati na svakodnevnu učinkovitost, učvršćivanje pamćenja i sposobnost učenja.

"To zapravo uzrokuje inerciju sna, povećanu pospanost, umor, promjene raspoloženja, a također podiže razinu kortizola. Svaki put kada se alarm oglasi, tijelo ulazi u reakciju borbe ili bijega, pa je višestruko buđenje na taj način ujutro vrlo stresno", naglasila je.

Mnogi pretpostavljaju da im postavljanje više alarma pomaže da se postupno probude i pritom uhvate još nekoliko minuta sna između njih. Međutim, to ih zapravo često ostavlja još umornijima i usporenijima.

Prema grupaciji Headspace, navika stalnog prisilnog buđenja tijekom REM faze sna može utjecati na svakodnevnu učinkovitost, učvršćivanje pamćenja i sposobnost učenja.

"To zapravo uzrokuje inerciju sna, povećanu pospanost, umor, promjene raspoloženja, a također podiže razinu kortizola. Svaki put kada se alarm oglasi, tijelo ulazi u reakciju borbe ili bijega, pa je višestruko buđenje na taj način ujutro vrlo stresno", naglasila je.

Mnogi pretpostavljaju da im postavljanje više alarma pomaže da se postupno probude i pritom uhvate još nekoliko minuta sna između njih. Međutim, to ih zapravo često ostavlja još umornijima i usporenijima.

Potaknula je ljude i da shvate kako je ljudski mozak prilagodljiv te da mogu stvarati nove navike. "Promjena načina na koji mozak funkcionira zahtijeva malo truda i puno dosljednosti, ali obećavam vam da ćete uspjeti", poručila je.

Bruss savjetuje i da telefon ostavite na drugoj strani sobe kako biste se morali fizički ustati da biste ugasili alarm. Iako to možda nije najugodnije rješenje, može biti učinkovito. "Čut ćete ga prije ili kasnije, čak i ako zvoni pet minuta, a ako morate ustati iz kreveta - ostanite izvan kreveta", rekla je.

Iako će prilagodba na samo jedan alarm biti izazovna, dugoročno se isplati

Postoji nekoliko razloga zbog kojih ljudi ujutro neprestano pritišću tipku za odgodu alarma. Neki su duboki spavači koji ne čuju prvi alarm, dok drugi ni ne shvate da su ga ugasili dok su još napola spavali.

Mnogi smatraju da im je potrebno više alarma jer su kronično neispavani, no ta navika zapravo može dodatno spriječiti tijelo da dobije kvalitetan odmor koji mu je potreban.

Umjesto da pola sata ujutro svakih pet do deset minuta odgađate alarm, stručnjaci savjetuju da postavite samo jedan alarm u vrijeme kada se zaista trebate probuditi. Vjerojatno ćete se osjećati odmornije bez stalnih prekida sna.

"Kad se alarm ujutro oglasi, ustanite! Nemojte se stalno iznova izlagati tom stresu", naglasila je Bruss.

Nakon buđenja korisno je pronaći male navike koje olakšavaju prijelaz iz sna u budno stanje – poput čaše vode, nekoliko laganih vježbi istezanja ili jednostavnog odlaska u kupaonicu.

Prilagodba na korištenje samo jednog alarma u početku može djelovati nemoguće, ali nakon prvog tjedna postaje sve lakša. S vremenom će se tijelo i um prirodno naviknuti na buđenje u isto vrijeme, a promjena bi vam mogla donijeti kvalitetniji san i lakši početak dana.