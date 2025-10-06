Navijači Sarajeva vrijeđali Igora Štimca: Evo kako je hrvatski trener odgovorio

Derbi 10. kola WWIN Premijer lige Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Zrinjskog završio je rezultatom 1:1, no sportski dio susreta pao je u drugi plan nakon ružnih scena s tribina, gdje su navijači Sarajeva pogrdno vrijeđali hrvatskog trenera Igora Štimca.

Pogrdni povici s tribina: “Je*emo ti mater, Igore”

Utakmica odigrana na stadionu Asim Ferhatović Hase – Koševo bila je izuzetno napeta i dinamična. Sarajevo je povelo u 62. minuti pogotkom Karla Butića iz kaznenog udarca, dok je Zrinjski izjednačio u sudačkoj nadoknadi preko moldavskog reprezentativca Vitaliea Damascana.

No, nakon posljednjeg zvižduka suca, s istočne tribine sarajevskog stadiona čuli su se uvredljivi povici upućeni Igoru Štimcu. “Je*emo ti mater, Igore”, uzvikivali su pojedini navijači dok je hrvatski trener napuštao teren.

Štimac nije reagirao verbalno, već je uz osmijeh podigao obje ruke u zrak, u smirenom i, za mnoge, prkosnom odgovoru na provokacije. Taj trenutak brzo se proširio društvenim mrežama, izazvavši brojne komentare javnosti u regiji.

Klubovi iz BiH prijavili Štimca Nogometnom savezu

Napetost između dijela bosanskohercegovačke javnosti i Štimca traje već danima. Nekoliko klubova, među kojima FK Sarajevo i FK Velež, službeno su prijavili Igora Štimca Nogometnom savezu BiH, tražeći pokretanje disciplinskog postupka.

Razlog je nedavna objava hrvatskog trenera na Facebooku, u kojoj se dotaknuo svjetskih političkih tema – od Georgea Sorosa do islamizacije Europe – a status je zaključio pozdravom “Za dom spremni”.

Taj povijesno opterećen pozdrav izazvao je oštre reakcije u BiH, gdje Štimac trenutno vodi mostarski Zrinjski, aktualnog prvaka države. Klubovi traže da Savez, u skladu s pravilnicima i međunarodnim standardima, reagira “hitno i odlučno”.

Hrvatski treneri na suprotnim klupama

Derbi je imao i poseban hrvatski predznak — Mario Cvitanović je prošloga tjedna preuzeo klupu Sarajeva, nakon razlaza s Zoranom Zekićem i Husrefom Musemićem, dok Igor Štimac vodi aktualnog prvaka, Zrinjski iz Mostara.

Cvitanović je u svom debiju u velikom derbiju stigao do boda, dok je Štimčev Zrinjski ostao na drugom mjestu ljestvice s 18 bodova, četiri manje od vodećeg Borca iz Banje Luke. Sarajevo se trenutno nalazi na sedmom mjestu s 11 osvojenih bodova.

Smireni Štimac izazvao podijeljene reakcije

Iako je scena s Koševa odjeknula cijelom regijom, reakcija Igora Štimca – osmijeh i uzdignute ruke – za neke je bila pokazatelj smirenosti i sportske discipline, dok su je drugi protumačili kao sarkastičan odgovor navijačima.

Kako god bilo, hrvatski stručnjak još jednom se našao u središtu medijske pozornosti — ne samo zbog igre svoje momčadi, već i zbog kontroverzi izvan travnjaka.

U srijedu će Nogometni savez BiH odlučiti o mogućim sankcijama za Štimca, a on je, u svom prepoznatljivom tonu, poručio da će se “vidjeti od čega je satkana kuća bh. nogometa”.