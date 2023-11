NAVIJAČI OSTAVILI PORUKU NA OGRADI OPUS ARENE Osječki navijači Splićanima poslali podrugljivu poruku

Materijalna šteta koja je počinjena ovim činom nije poznata, ali sigurno je da svakako nije nimalo lijepa slika na novoj areni.

08.11.2023🇭🇷Torcida Split spray paints “Torcida Split” on glass in away end at Osijek https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/8TpdHSLrRE

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 8, 2023