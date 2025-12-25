Navijači hrvatskog prvaka mogli bi oko Božića kao poklon dobiti novog igrača

KK Zadar je na kraću stanku od utakmica za Božić otišao s omjerima 4-6 u ABA ligi i 11-1 u Premijer ligi, čime dijeli domaći vrh sa Splitom, ali u redovima hrvatskog prvaka nastavljaju se promjene te odlasci i dolasci.

Nedavno je Lovro Buljević pojačao zadarski sastav pod košem, a otišao je Beau Beech, a sad bi Zadrani trebali potpisati pojačanje na vanjskim pozicijama. Kako se neslužbeno da saznati, riječ je o Ukrajincu Ivanu Tkačenku koji je u Zadru odradio probu i zadovoljio je Danijela Jusupa pa je čitav posao već pred realizacijom.

Zadrovi navijači tako bi već oko Božića mogli pod drvce dobiti poklon u vidu igrača koji sa svojih 197 cm visine pokriva bekovske i krilne pozicije, uglavnom ‘dvojku’ i ‘trojku’, što je upravo ono što je Jusup tražio i najavio, odnosno što se traži od odlaska Jaydena Martíneza koji nije zadovoljio, piše Telegram.

Uglavnom igrao u rodnoj Ukrajini

Ovaj 28-godišnjak rođen je u Ukrajini gdje je za svoj matični Čerkasi igrao od 2014. do 2022. Nakon toga igrao je Helsinki, opet ukrajinski Prometej te Syntainics u njemačkoj Bundesligi, a ove je sezone bio bez kluba te bi napokon trebao i to riješiti potpisom za Zadar.

Najveće iskustvo stekao je u Ukrajini gdje se nikad nije istaknuo kao neki zabijač koševa, ali držao je pristojne postotke šuta za tri poena iznad 33 % u zadnjim sezonama. U Bundesligi je lani bilježio 4,9 poena, 3,8 skokova i 0,9 asistencija po susretu, a krasi ga i solidna obrana te je često na jednoj ukradenoj lopti po susretu.

Najviša razina koju je Tkačenko iskusio bio je Eurokup koji je igrao dvije godine za Prometej i nije se baš proslavio s 3,7 poena i 1,7 skokom uz 30 % trice u ukupno 35 odigranih utakmica kroz te dvije sezone. No, Tkačenko igra i za ukrajinsku reprezentaciju te je tu poprilično stalan i standardan.

Debitirao je na EuroBasketu 2022. i tada je bilježio 7,5 poena u prosjeku po utakmici, a igrao je i kvalifikacije za prošli EuroBasket. Ove je godine za Ukrajinu odigrao i ukupno šest utakmica pretkvalifikacija i kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u studenom je u susretima protiv Gruzije i Danske zabijao 5,5 poena po susretu uz četiri skoka, asist i pol, ali i blokadu po susretu.

Reprezentativac, karakteran igrač i iskusan u Europi. Takav igrač trebao bi uskoro stići u Zadar, ali važno je da se navijači lažno ne nadaju nekom kapitalcu i stroju za zabijanje koševa. Najvažnije će biti da Tkačenko ojača konkurenciju i pruži priliku za odmor prije svega Marku Ramljaku, a onda i Borisu Tišmi, Krševanu Klarici i Vladimiru Mihailoviću koji pokrivaju te vanjske pozicije mimo one playmakerske…