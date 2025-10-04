Navijač vrijeđao stopera Varaždina, policija ga privela

Na utakmici devetog kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Varaždina u Puli dogodio se rasistički incident. U 88. minuti susreta stoper gostiju Lamine Ba (28) postao je žrtva uvredljivih dobacivanja s tribina.

Incident na tribinama

Mauritanski branič požurio je izvesti aut ispod zapadne tribine kada je s gledališta dobio niz rasističkih uvreda. Prema riječima samog igrača, navijač mu je dobacio riječ "banana". Ba je reagirao tako što je loptu uzeo u ruke i krenuo prema osobi koja ga je vrijeđala, ali ga je zaustavio sudac Patrik Pavlešić, koji je prekinuo igru. Međutim, Pavlešić nije primijenio službeni FIFA-in protokol protiv rasizma koji uključuje jasne korake i signal prekriženih ruku na grudima.

Nakon utakmice, Ba se oglasio na društvenim mrežama. "Tijekom današnje utakmice protiv NK Istre, oko 88. minute, netko mi je s tribina doviknuo riječ 'banana'. U 2025. ovo se više ne bi smjelo događati. Rasizmu nije mjesto u ovom svijetu, a još manje na stadionu gdje su prisutna djeca", napisao je.

Naglasio je i da ga uvreda nije osobno pogodila: "Iskreno, uopće me nije briga za tu riječ — nitko nije ponosniji od mene što sam crnac. Ali sljedeći put, ako to netko želi reći, neka barem ima hrabrosti doći i reći mi to u lice nakon utakmice. Kukavice."

Policija promptno reagirala

Pulska policija ubrzo je reagirala i privela počinitelja. Utvrđeno je da se radi o 66-godišnjaku koji je 3. listopada na stadionu Aldo Drosina upućivao uvrede koje potiču mržnju i nasilje na temelju rasne pripadnosti, čime je povrijedio dostojanstvo igrača.

"Isti je u poslijepodnevnim satima priveden nadležnom sudu uz optužni prijedlog. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, policija je zatražila kaznu zatvora do 30 dana i dvogodišnju zabranu posjećivanja utakmica NK Istre 1961 i hrvatske reprezentacije. Također je predložena i novčana kazna po Zakonu o suzbijanju diskriminacije", naveli su iz Policijske uprave istarske.