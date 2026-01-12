Nastavlja se Mala škola astronomije

Zvjezdano selo Mosor i u drugom polugodištu ove školske godine provodi Malu školu astronomije za učenike osnovnih (od 4. razreda) i srednjih škola! Mala škola astronomije se održava u prostorijama Zvjezdanog sela Mosor, u ulici A. B. Šimića 50. Predavanja se održavaju jednom tjedno, u trajanju od po dva školska sata.

Nastava se provodi ponedjeljkom (srednjoškolci i odrasli), te utorkom (učenici osnovnih škola). Kao i dosad, srednjoškolcima se mogu pridružiti i stariji ljubitelji astronomije. Sastavni dio programa Male škole su i povremene posjete polaznika Zvjezdarnici na Mosoru, s promatranjima noćnog neba. Zainteresirani se za sve dodatne informacije mogu obratiti voditelju Male škole Zoranu Knezu (091/903-4481, info@zvjezdano-selo.hr)!

"Molimo da roditelji zainteresirane djece popune prijavnicu, te da je tako popunjenu dostave na adresu info@zvjezdano-selo.hr . Prijavnicu se može preuzeti na adresi http://www.zvjezdano-selo.hr/ novosti/articletype/ articleview/articleid/1810/ nastavak-male-skole- astronomije", otkrivaju iz Zvjezdanog sela Mosor.