Nastavlja se kopanje u Velebitskoj. Pogledajte gdje sutra počinju radovi

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U utorak, 28. listopada započinju radovi u Velebitskoj ulici (Faza 13C i 13D). Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet i to od izlaza na kružnom toku u smjeru Žnjana. Velebitska ulica će biti zatvorena od križanja s ulicama Put Radoševca i Put Žnjana do kružnog toka u Bračkoj odnosno Velebitskoj ulici. Stanarima će se omogućiti pristup objektima.

Planirano trajanje radova Faze 13C i 13D je 10 dana.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

