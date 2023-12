NAŠLI SE NA POPISU SEDAM NAJGORIH TURISTA U 2023. GODINI Objavljeno je i što su radili

Pozirati polugolo za fotografije na svetim planinama, ovjekovječiti se u podnožju Koloseuma u Rimu ili biti odgovoran za eutanaziju mladunčeta bizona tijekom posjeta Nacionalnom parku Yellowstone: ovo su samo neke od stvari koje su turisti radili ove godine.

Neka ponašanja rezultiraju čak prijavama, isključenjima ili visokim novčanim kaznama. Stranica TRAVELBOOK prikazuje 7 najgorih turista 2023., čije je ponašanje dospjelo u medije daleko izvan granica dotične zemlje odmora, uključujući neke pogrešne korake njemačkih turista, piše Fenix Magazin.

1. Putnik grebe inicijale u zid Kolosej

Većina ljudi će znati da je Kolosej, izgrađen u antičko doba, vjerojatno najpoznatiji spomenik u Rimu. Tim više čudi što se turistica ovog ljeta dosjetila kako bi bilo dobro ovjekovječiti se u podnožju nekadašnjeg amfiteatra.

Prema medijskim izvješćima, 17-godišnju Švicarku policija je privela odmah nakon njezina pogrešnog koraka i optužila je za “oskvrnjivanje i oštećenje kulturnih dobara”. Maloljetniku je prijetila novčana kazna od oko 15.000 eura, pa čak i zatvorska kazna, kako je među ostalim objavila talijanska novinska agencija “ Agenzia Nazionale Stampa Associata” (ANSA) .

2. Turist ukrašava Kolosej priznanjem ljubavi

Varaju se oni koji misle da je greška Švicarke izoliran slučaj. Samo nekoliko tjedana ranije, britanski turist snimljen je kako ključem ubacuje svoje ime i ime svoje djevojke u orijentir – uz godinu zajedničkog posjeta Rimu. Stoga bi poricanje bilo besmisleno na temelju video dokaza. No, 27-godišnji fitness trener je svejedno imao “dobro” objašnjenje. Prema talijanskim dnevnim novinama Il Messaggero , u pismu isprike Robertu Gualtieriju, gradonačelniku Rima, naveo je da nije znao da je Koloseum spomenik. Da li nesvjesno ili namjerno, ova je akcija nedvojbeno dospjela na našu listu najgorih turista 2023. godine.

3. Slikao se gol na svetoj planini

Ruski putnik morao je napustiti Indoneziju nakon svog pogrešnog koraka. Pozirao je s golom stražnjicom na svetoj i najvišoj planini Balija, Gunung Agung, za selfie koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Ali njegovo neprikladno ponašanje nije bio prvi pogrešan korak turista na indonezijskom otoku za odmor. Na Baliju je ove godine bilo više incidenata u kojima su turisti privukli negativnu pozornost prekomjernim pićem ili prekršili balijsku kulturu time što su bili previše liberalni. Zato je regionalna vlada Balija sredinom godine objavila vodič s pravilima ponašanja. Turisti sada to dobivaju uz putovnicu zajedno s vizom kada uđu u zemlju.

4. Njemački turist oštetio Neptunovu fontanu u Firenci

Fotografija s odmora s kobnim posljedicama: Tijekom odmora u Firenci 22-godišnji njemački turist popeo se na poznatu Neptunovu fontanu i napravio štetu na spomeniku kulture za oko 5.000 eura. Tijekom uspona odlomio je komad mramora s kočije fontane, a također je oštetio konjsko kopito.

Gradonačelnik Firence Dario Nardella objavio je fotografiju s nadzorne kamere i napisao: “Nema opravdanja za neznanje i vandalizam prema kulturnoj baštini.”

5. Mladunče bizona mora biti eutanazirano zbog posjetitelja Nacionalnog parka Yellowstone

Ponekad pogrešni potezi turista imaju kobne posljedice. U svibnju je havajski posjetitelj Nacionalnog parka Yellowstone pokupio tek rođeno mladunče bizona, prema RND-u , iako propisi parka nalažu da se posjetitelji moraju držati najmanje 23 metra od životinja. Nakon toga, stado je odbacilo tele pa su ga čuvari morali eutanazirati.

Ozbiljni susreti između ljudi i životinja uvijek se iznova događaju u Nacionalnom parku Yellowstone. No, neoprezno i ​​kršenje pravila ponašanja nekih posjetitelja često završi olako. Zbog brojnih propusta u poznatom nacionalnom parku, u regiji je već dobro poznata riječ za one koji su ih uzrokovali: “Tourons” (od “Turisti” i “Moroni/Idioti”). Stranica Tourons of Yellowstone na Instagramu sadrži stotine fotografija i videozapisa nedoličnog ponašanja turista.

6. Putnik uništio rimske kipove

U listopadu je američki turist uništio dvije rimske skulpture iz drugog stoljeća nove ere, izvijestio je CNN . Policija je za CNN rekla da je muškarac srušio kipove jer je mislio da su “idolopoklonički”.

7. Njemački nogometni navijači oštetili poznati Vasarijev koridor

Osim Neptunove fontane i Koloseja, turisti su ove godine uništili još jednu talijansku znamenitost. I ponovno su se njemački turisti pridružili najgorim turistima – točnije njemačkim nogometnim navijačima. Išarali su 460 godina star Vasarijev hodnik u Firenci s natpisom “DKS 1860”: To budi sumnju da su za ovaj vandalizam odgovorni navijači nogometnog kluba “1860 München”.

Vasarijev koridor je hodnik koji je dizajnirao talijanski arhitekt i slikar Giorgio Vasari (1511. – 1574.) koji vodi od Galerije Uffizi preko Ponte Vecchia do palače Pitti na drugoj strani rijeke Arno. Moćna obitelj Medici nekada se iz svoje privatne rezidencije u sjedište vlade selila slavnim hodnikom.