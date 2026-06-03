Dijelovi Splita, Kaštel Sućurca i Mravinaca ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedine ulice u Splitu, Kaštel Sućurcu i Mravincima bit će privremeno bez opskrbe električnom energijom.

U Splitu će od 8:30 do 12:30 sati bez struje biti korisnici na adresama Doverska 32 i 32A, Doverska 34 te Doverska 36. Na adresi Doverska 36 najavljena je zamjena mjernih uređaja, dok su na ostalim navedenim adresama planirani radovi na niskonaponskoj mreži.

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U Kaštel Sućurcu će, također od 8:30 do 12:30 sati, bez električne energije biti potrošači na adresama Cesta dr. Franje Tuđmana 260A i 260B zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Kraći prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i u Splitu, u Ulici Prvih hrvatskih redarstvenika od kućnog broja 2 do 22, gdje će se radovi u trafostanici izvoditi od 11 do 12 sati.

U istom terminu, od 11 do 12 sati, bez struje će biti i dio Mravinaca, i to korisnici na adresi Don Petra Peroša 16B, zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Od 9 do 10 sati radovi u trafostanici planirani su i u Splitu, zbog čega će bez električne energije biti korisnici u ulicama Gospimica 14–32 i 11–21, Kaštelanova 16–26 i 5–19, Rooseveltova 10–28 i 17–23, Hektorovićeva 6–24 i 7–37 te Kovačićeva.

Izvođači mole građane za razumijevanje tijekom trajanja radova.