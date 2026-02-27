NAŠI HEROJI! Nagrađeni najbolji kaštelanski vatrogasci. Evo tko su oni

Povodom Dana grada, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, zamjenik Antonio Budimir, pročelnica Antonia Kljaić i predsjednik Gradskog vijeća Mario Škopljanac primili su kaštelanska vatrogasna društva te tom prilikom uručili priznanja najboljim vatrogascima. Ovogodišnji najbolji vatrogasci su Sebastijan Hadrović - DVD Kaštela, Antonio Markovina - DVD Kaštel Gomilica i Domjan Bonacin - DVD Mladost.

-Vatrogasna zajednica grada Kaštela je desna ruka Grada. Prisutni su u mnogim drugim situacija ne samo u požarima. Suradnja je jako dobra, i ovim putem im zahvaljujem na uloženom trudu. Početak mog trećeg mandata kao gradonačelnika obilježio je požar na trgovačkom centru Pevex, i baš koordinacijom svih službi stavljen je pod nadzor. Ovim putem zahvaljujem svim dobrovoljnim vatrogascima koji veliki dio svog života daju za vatrogastvo kako bi našim građanima bili na usluzi - kazao je Ivanović.

Zamjenik gradonačelnika, Antonio Budimir zahvalio je okupljenim vatrogascima na trudu i požrtvovnosti u proteklom periodu kad su grad zadesile poplave. Iz Vatrogasne zajednice naglašavaju kako su dobrovoljni vatrogasci uzor djeci i svima nama te su im zahvalni što utječu na mlade i daju svoje slobodno vrijeme.

- Protekla godina bit će upisana zlatnim slovima jer je Vatrogasna zajednica po prvi put dobila tri vatrogasna šumska vozila koje je financirao Grad Kaštela, te im ovim putem još jednom zahvaljujemo. Također, želim zahvaliti svim našim članovima koji po svim uvjetima i u svako doba stoje na raspolaganju našim društvima. Ovim putem im čestitam na nagradama jer iste su zaslužili svojim radom u matičnom DVD-u. - kazao je Tomislav Vidić, predsjednik Vatrogasne zajednice Kaštela.

Glavni vatrogasni zapovjednik Darko Maretić naglasio je važnost suradnje s Gradom Kaštela te nasmijao prepričavanjem bizarnih poziva građana s kojima se ponekad susretnu. -Vatrogastvo me zanimalo od malih nogu ali kad sam postao punoljetan priključio sam se vatrogasnom društvu. Nagrada za najboljeg vatrogasca uvijek puno znači jer znaš da su te za nju nominirale tvoje kolege i ja sam ponosan i na njih i na sebe. Mene vatrogastvo ispunjava, sama činjenica da sam nekome pomogao u nevolji - kazao je Hadrović.