Naša pjevačica podijelila tužnu vijest, njezine riječi sve su rasplakale: "Znam da se napokon odmara"

Pjevačica Zsa Zsa na svom je profilu na Instagramu objavila tužnu vijest o smrti svoje voljene bake Štefice, kojoj je posvetila emotivnu objavu i na lijepim se riječima oprostila od nje.

"Što se posjeduje duboko u svom srcu ne može se izgubiti smrću. Naša bakica je obožavala voćni sladoled, likerčiće, crno vino... 11 godina se mučila u domu, nepokretna, s bolovima, demencijom, bez dodira s vanjskim svijetom... Ali uvijek i kroz sve te teške dane smo joj uspjeli bar na sekundu izmamiti taj slatki osmijeh - pogotovo kad sam donesla rakijicu da si gucnemo ili sladoled. I uvijek je pratila sve TV nastupe, baš zato sam voljela biti na televiziji i uvijek pozdravljala sve moje bakice, doma i u domu + cimerice. Njima to neopisivo znači i hvala Bože kaj smo joj do 88. mogli priuštiti te male slatke trenutke i zdravice, a ona nama svoju prisutnost, iako je realnost i dalje bila gorka. I sad je... Ali znam da se napokon odmara. Nikad nismo osjećali takav mir oko nečijeg prelaska u drugi svijet... Ali baš zato jer znamo da sad napokon živi novi život, oslobođena patnje. Otišla je tiho, u snu, pozdravila se sa svima zadnjih dana i ostavila nam je srce na mjestu. Baka Štefica, odmori se, zaslužila si! Ovo pišem i za svu obitelj i prijatelje do kojih treba doći vijest. Za sve koji je žele ispratiti, ispraćaj je sutra (20.9.) na groblju u Trnovcu Bartolovečkom u 15:00. Ispraćaj, ali ne i posljednji! Jer baka, znam da se vidimo jednog dana! Svi na okupu... Uz čašicu crnog vinčeka i pusrle sa šarenim mrvicama", napisala je Zsa Zsa uz fotografiju nje i bake.

"Bakica legendica, drži si", "Moja sućut, draga", "Baka nastavlja gledati i navijati s jednog lijepog mjesta", "Sretan put baki", "Primite našu iskrenu sućut Žažice, mi u svom srcu znamo da je vaša baka jako ponosna na vas i na sve vaše uspjehe koje ste postigli u svom životu. Ona će zauvijek bit u vašem srcu i uvijek će vas čuvati od gore. Uz vas samo cijelim srcem i volimo vas puno šaljemo vam puno poljubaca iz Splita", "Kao i uvijek si me rasplakala… Drž se micek", "Iskrena sućut. I kako si rekla duboko u srcu nikad ne umire. To je ljubav za sva vremena. Zagljaj šaljem", neke se od poruka utjehe koje je pjevačica dobila od svojih pratitelja na profilu na Instagramu, piše Dnevnik.hr.