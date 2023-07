NAŠA PJEVAČICA ODUŠEVILA TRANSFORMACIJOM "Drago mi je da primjećujete promjene i da se sav trud isplati"

Naša pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea svoje fanove je oduševila novom transformacijom.

Naime, na Instagramu se pohvalila kako uživa na moru, a izgleda besprijekorno.

Očito je da joj more i godišnji odmor gode. No, to nije prava zasluga za njezin izgled.

Kako je navela, uložila je puno truda, a rezultati su vidljivi.

"Pitate me često u posljednje vrijeme gdje vježbam i kako održavam liniju. Prije svega drago mi je da primjećujete promjene i da se sav trud isplati, iako sve što radim, radim isključivo radi sebe i da se ja dobro osjećam‘, napisala je nedavno svojim pratiteljima na Instagramu, otkrivši da odrađuje treninge na vakuumskoj traci za trčanje i hodanje te vakuumskom ležećem biciklu.

Naime, vakuum potiče dodatno izgaranje masti.

Što se vizualnog tiče, volim ‘papati‘, pa da se to ne bi previše vidjelo, povremeno pripazim što jedem, a nastojim redovito i vježbati‘, rekla je jednom za Jutarnji list te dodala da je protivnica strogih dijeta. ‘Kod mene ne funkcioniraju. Ja sama najbolje znam što smijem, a što ne smijem.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Renata Končić Minea (@minea.official)

Kad pretjeram, izbacim kruh, tijesto i slatko, a jedem puno kuhanog, povrća, ribe", napisala je.