Naša influencerica odbrusila pratiteljima: "Više nemam potrebu raditi debila od sebe..."

Naša influencerica Meri Goldašić poznata je po tome da bez dlake na jeziku javno progovara o raznim temama, pa tako i o komentarima koje dobiva od svojih pratitelja.

Ni ovoga puta nije ostala tiha na negativan komentar koji joj je stigao.

''Sjećam se perioda kada si bila debela i zanimljiva, od kako si smršala postala si dosadna i fake'', glasio je komentar.

''Prijo istina, više nemam potrebe stalno raditi debila od sebe da bi ljudima bila smiješna. To nema veze s debljinom nego s psihoterapijom koju sam odrađivala u istom periodu kad sam radila na fizičkom izgledu'', odgovorila je Meri.

''Evo i to sam vam riješila'', dodala je naša influencerica.