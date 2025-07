Naša influencerica o Thompsonovu koncertu: "Poštujem svoju obitelj previše i ne mogu zviznuti šamarčinu ni ocu, ni djedovima..."

Naša influencerica Meri Goldašić bila je na koncertu Marka Perkovića Thompsona, a na društvenim mrežama upravo se o toj temi kratko javila svojim pratiteljima.

'Puno je stvari o kojima ću ja pričati na mrežama i tu previše ne kalkuliram, ali Thompsonov koncert nije jedna od njih. Poštujem svoju obitelj previše i ne mogu zviznuti šamarčinu ni ocu, ni djedovima, a niti drugim narodima, za koje sam učena i odgajana da ih poštujem, ne dijelim po nacionalnosti i volim, jer upravo u svojoj obitelji imam rodbinu koja živi u Srbiji, Makedoniji itd.

Samo ću reći, naši su očevi, i Srbi i Hrvati, bili djeca, a poslije svega toga im se nikad nije pružila psihološka pomoć, a kamoli nešto veće. I zato mislim da je ovo tema o kojoj NE mogu izgovoriti sve što mislim, a da se moje riječi ne izvrnu, a to ne dam. Sjetite se koje smo traume 'samo' od potresa doživjeli, da dandanas ljudi od toga imaju PTSP, a mi smo za njih prepuni razumijevanja. Rat nije pi*darija i neću ga tako tretirati. Ne želim da me se veže uz ideologiju bilo kakve vrste jer sam djelima i riječima pokazala u što vjerujem, a to je ljubav i mir.

Kako imam razumijevanje za sve i uvijek, tako imam i za svaku osobu, svaku naciju, koja je ikad bila dijelom najvećeg zla na svijetu, rata. Ne može se ova tema svesti na dva slova i TikTok video, a ja se ne mogu praviti da ne postoje ljudi koje je rat oštetio doživotno jer je to, također, bila i moja obitelj. Ja nisam učena da mrzim i ljude dijelim po prezimenima niti svoju djecu tako učim, stoga nikad na svojoj platformi neću dijeliti stvari koje će potaknuti na mržnju.

Također imam rodbinu u Srbiji i u BiH i dolazim iz miješanog braka gdje se učilo voljeti svačije. Sama izjava da se s objavom sa koncerta širi mržnja je sve rekla... Žao mi je što tako većina gleda. Podijeliti taj dio ne znači automatski gaziti druge. Na kraju nama bliski znaju što mislimo i osjećamo...'', napisala je.

Meri i njezin suprug Jure na koncertu su se družili s Thompsonovom nećakinjom Lejdi Perković i njezinim zaručnikom.