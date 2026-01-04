Naša glumica iz popularne serije o braku s HDZ-ovcem: "Život na selu je predivan"

Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Marija Borić Jerneić poznata je po brojnim popularnim domaćim serijama među kojima su "Stella", "Stipe u gostima", "Najbolje godine" i "Ponos Ratkajevih". Ipak, već godinama je nismo gledali na malim ekranima, sve donedavno.

Glumicu možemo redovito gledati u seriji "Divlje pčele". Iako rijetko izlazi u javnost, jednom je prilikom došla podržati kolege na premijeri u svom matičnom kazalištu "Komedija". Na premijeri nije bila u pratnji supruga Branimira Jerneića, istaknutog člana HDZ-a, s kojim je u braku od 2019. godine.

- Gledajući danas fotografije našeg vjenčanja i prisjećajući se tog dana, bilo je i bolje nego što smo željeli. Bilo je predivno i prezahvalna sam na tom danu i ljudima koji su s nama proslavili tako važan čin u životu dvoje ljudi koji se vole. Naše vjenčanje bilo je odlična nedjeljna zabava u šumi, kazala je svojedobno za Story Marija, koja inače rijetko govori o privatnom životu, kako prenosi Dnevno.hr.

U braku su dobili dvoje djece: sina Roka, koji je rođen u ožujku 2020. i čije su ime dugo čuvali u tajnosti, te kćerkicu Ritu, koja je došla na svijet u listopadu 2023. godine. Obitelj trenutno živi u Zagorju. Branimir je aktivan u politici od 1995. godine, kada se pridružio HDZ-u. Od 2004. do 2008. godine bio je pomoćnik tadašnjeg ministra Božidara Kalmete, a također je obnašao i dužnost predsjednika uprave HŽ Infrastrukture.

“Imamo kuću, vrt, plantažu oraha i vinograd. Trudimo se sve sami proizvoditi, tijekom ljeta i do kasne jeseni ujutro se probudimo i u vrtu uberemo sve što nam treba za doručak ili ručak. To je samo jedan od razloga zbog kojih je život na selu predivan”, objašnjava Marija za Gloriju.