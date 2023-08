Naša glumica i njezin mentor iz showa "Ples sa zvijezdama" iskreno o svojoj ljubavi: ‘Kako smo postali idealni par‘

Kad je prihvatila sudjelovanje u ovogodišnjoj sezoni "Plesa sa zvijezdama", zagrebačka glumica i pjevačica Tara Thaller (25) nije mogla ni zamisliti koliko će joj se promijeniti ritam emotivnog života. Jer ono o čemu se već neko vrijeme nagađa, da je s mentorom Mateom Cvenićem (28) ostvarila vezu koja nije samo profesionalna, sada je potvrdila ekskluzivno za Gloriju. I kao što su bili kompatibilni, posvećeni i harmonični u showu Nove TV - što ih je dovelo do polufinala - tako se i izvan podija vide njihova strast, usklađenost i sinergija. Pritom, kaže Tara, Mateo nije krivac što se nedavno razvela od bosanskohercegovačkog glumca i glazbenika Farisa Pinje. Njezin brak već je bio gotov kad je shvatila da kroz život želi koračati s osječkim plesačem i koreografom.

"U pitanju su bili drugi razlozi. Ne želim ulaziti u detalje, no do razvoda bi došlo prije ili kasnije. Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali. Tijekom sezone smo se odlično slagali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više", otkriva Tara, a Mateo priznaje da je, kako je vrijeme prolazio, razvio emocije prema Tari. Nije mogao vjerovati koliko si on i Tara po svemu odgovaraju, a glumica potvrđuje da su s vremenom uočavali sve više sličnosti, pa osim međusobnog razumijevanja, jer oboje dolaze iz svijeta umjetnosti, shvatili su i da dijele slična uvjerenja, stavove i prošlost.

Trenutno im je baza Zagreb, no još ne žive zajedno. Idu korak po korak i ne zamaraju se budućnošću, no kažu da bi voljeli zajednički osmisliti i neki poslovni projekt. Možda to bude baš u plesnoj školi koju Mateo uskoro planira otvoriti u Zagrebu ili Svetoj Nedelji. "Situacija nije bila idealna, no s vremenom sam shvatila da su moji osjećaji prema Mateu toliko jaki da nije imalo smisla reći mu da čeka šest mjeseci ili godinu dana da bi javnost bila zadovoljna ili da sve bude po nekim pravilima", govori nam Tara i nadodaje da je sretna što je poslušala svoje osjećaje i srce, piše Gloria.