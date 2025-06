Naša glazbena diva otvorila dušu na četvrtu godišnjicu smrti kćeri jedinice: "Ne osjećam se najbolje, ali treba hodati..."

Jučer su se navršile četiri godine otkad je Meri Cetinić izgubila kćer jedinicu Ivanu Burić, koja je preminula nakon borbe s teškom bolesti u dobi od samo 44 godine. U najtežim trenucima našoj glazbenoj divi pomogla je vjera. Na Dan državnosti zapjevala je na duhovno-domoljubnom koncertu ‘‘Vjerni Bogu i DoMOvini‘‘ na splitskom Kamenu, piše Dnevnik hr.

Vlasnici jedne od naših najljepših domoljubnih pjesama ‘‘Zemlja dide mog‘‘ nije bilo lako zapjevati na koncertu, koji je održan samo dva dana prije četvrte godišnjice smrti njezine voljene kćeri jedinice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

‘‘Ovaj nastup mi je bio malo težak jer uvijek mi je tako kad su Ivanine godišnjice. Onda se danima prije toga ne osjećam najbolje, ali što ću, treba hodati, treba ići, treba raditi. Zašto bih sjedila doma sama i plakala kad mogu bar na koju minutu zbližiti se s ljudima i njima i sebi priuštiti par minuta lijepog doživljaja.‘‘, rekla je Meri za emisiju IN Magazin.

A neprežaljena Ivana najbolje je poznavala našu glazbenu divu.

‘‘Zadnjih 20 godina mi smo bile nerazdvojne i radile smo skupa i živjele i putovale, koncerti, snimanja. Ona je imala neke svoje probleme i onda sam se ja bila baš posvetila njoj.‘‘

Od najvećeg gubitka i tragedije u životu 2021. godine, samozatajna pjevačica živi u Blatu na Korčuli, a najveću snagu u boli dala joj je vjera, kao i mladi glazbenici kojima prenosi svoje bogato glazbeno iskustvo i s kojima nastupa u posljednje vrijeme.

‘‘Kad ja vidim da oni to vole, da upijaju, onda je meni draže još 100 puta, to me diže, to me drži. Glazba je bila cijeli život bila u meni, sa mnom, a pari mi se da mi je sad ostala samo glazba.‘‘, govori Meri.