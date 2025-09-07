Naša boksačica zbog ozljede prekida nastup na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska prvakinja Sara Beram (30), koja je u subotu navečer pobijedila u prvom meču u šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Liverpoolu i izborila plasman u osminu finala, zbog ozljede neće moći nastaviti natjecanje.

Sara je skupo platila trijumf u žestokom okršaju u tri runde (3:2) s mađarskom Kazahstankom Vladislavom Kukhtom. Zadobila je frakturu kosti ispod desnog oka, imala jake bolove i smetnje vida nakon meča. Bol i grč na Sarinom licu bili su vidljivi odmah po završetku meča, piše HRT.

Kako bolovi nisu prestajali, trener Damir Stručić sa Sarom je tijekom noći otišao na hitni prijem u bolnici u Liverpoolu. Nakon detaljnih pregleda i snimanja, liječnici su odlučili da naša boksačica ne smije boksati do daljnjega i slijedi joj minimalno šest tjedana strogog mirovanja.

Sara će do daljnjega ostati u Liverpoolu radi daljnjih pretraga i nastavka liječenja. Ozljeda je vrlo opasna, kost ispod oka pritišće živac što uzrokuje jake trnce i bolove.

Hrvatska boksačica je u vrhunskom meču ostvarila veliku pobjedu nad najopasnijom suparnicom u njenom dijelu ždrijeba, u osmini finala boksala bi s Kolumbijkom i zapravo imala otvoren put prema medalji.

Zbog slične ozljede zadobivene na Svjetskom kupu u Kazahstanu u meču s Amerikankom, od Svjetskog prvenstva morala je odustati i naša mlada prvakinja Mariela Šteko (19), dvostruka prvakinja Europe u juniorkama i mlađim seniorkama, koja se zbog toga morala podvrgnuti operativnom zahvatu.