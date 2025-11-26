Naš vatrogasac šokiran požarom u Hong Kongu: "Ne smije se dogoditi kao što se dogodilo u Vjesniku"

Prema riječima Siniše Jembriha visoki objekti moraju biti projektirani tako da spriječe vertikalno širenje vatre, a u Hong Kongu se, čini se, dogodilo upravo suprotno.

Katastrofalni požar koji je zahvatio neboder u Hong Kongu već traje više od 12 sati. Golemi plameni zid progutao je gotovo cijelu fasadu zgrada u kojoj je, prema najnovijim informacijama, poginulo najmanje 36 ljudi, dok se gotovo 300 osoba još uvijek vodi kao nestalo.

O tragediji se oglasio i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih, koji je za RTL analizirao kako je moguće da se požar u tako modernom gradu razbuktao do te mjere. Prema njegovim riječima, visoki objekti moraju biti projektirani tako da spriječe vertikalno širenje vatre, a u Hong Kongu se, čini se, dogodilo upravo suprotno.

"Do 22 metra postoje uobičajena pravila, ali sve iznad toga mora biti napravljeno tako da se požar ne može širiti s kata na kat. Ne smije se dogoditi da požar koji počne na četvrtom katu završi na 26. katu. To smo vidjeli u Grenfellu u Engleskoj, gdje je poginulo 77 ljudi. Isto se, nažalost, dogodilo i danas u Hong Kongu, gdje se vatra izgleda proširila po cijeloj fasadi zgrade,” rekao je Jembrih.

Podsjetio je i na neke od domaćih primjera: "Ne smije se dogoditi kao što se dogodilo u Vjesniku, da požar s 13. kata preskoči i zapali peti, šesti i osmi kat.” Zanimljivo, hongkonška vatrogasna služba inače ima međunarodnu reputaciju jedne od tehnološki najnaprednijih u svijetu. Jembrih ističe kako posjeduju infrastrukturu kakvu bi poželjele mnoge zemlje.

"Znam da je kolega trebao ići na otvaranje njihove vatrogasne akademije. Radi se o jednoj od najmodernijih akademija, vrijednoj pola milijarde eura ili dolara. Imaju zgrade za uvježbavanje koje su cijeli neboderi, umjetne rijeke, stadione, podzemnu željeznicu… Hong Kong ima jedan od najvećih brojeva visokih zgrada na svijetu i njihova služba inače je na dobrom glasu kada je riječ o gašenju požara u neboderima,” pojašnjava. No, unatoč vrhunskoj opremi i treninzima, pitanja o odgovornosti sigurno neće izostati.

Na pitanje hoće li se i u Hong Kongu postaviti pitanje kako se tako nešto moglo dogoditi službi s tolikim resursima, Jembrih je kazao kako hoće. „Naravno da hoće. Internet je pun čudotvornih sredstava za gašenje, uređaja i raznih nebuloza koje nikad nisu operativno isprobane. Uvijek se pojavi nekakva kugla koju bacite na požar pa navodno sve pogasi, ili kemikalija koja sama odradi posao. No istina je da i dalje postoji samo jedan stvarno efikasan način gašenja požara: naš vatrogasac mora ući u zgradu, popeti se na kat koji gori i početi gasiti.”