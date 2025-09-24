Naš pjevač optužen za višegodišnje obiteljsko nasilje: Vrijeđao je i maltretirao suprugu, sve pred maloljetnim djetetom

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog pjevača zbog obiteljskog nasilja nad suprugom i maloljetnim djetetom, koje je, prema navodima tužiteljstva, trajalo gotovo dvije godine. Optužnica je danas potvrđena na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Pjevača, čije ime ne objavljujemo zbog zaštite maloljetnog djeteta, tereti se da je od početka 2021. do listopada 2022. gotovo svakodnevno pred djetetom vrijeđao suprugu pogrdnim riječima, psovao njenu obitelj te je fizički i psihički zlostavljao, piše Index.

Prijetnje nožem i ponižavanja pred djetetom

Optužnica navodi niz incidenata – među ostalim, da je u svibnju 2021. pozvao suprugu i dijete za stol, stavio nož pred njih kako bi ih zastrašio i zaključao vrata kako ne bi mogli otići. U drugom slučaju ju je fizički maltretirao gurajući joj prste u uši.

Situacija je eskalirala nakon što je supruga zatražila razvod i pronašla novog partnera. Tada joj je pred djetetom govorio da je "kurva" i da se "na moru jebala". Dijete je ponižavao pokazujući mu svoje genitalije i govoreći da je "normalno da ima ljubavnicu".

Tužiteljstvo traži zatvorsku kaznu

Tijekom kaznenog postupka protiv njega su bile određene mjere opreza – zabrana približavanja, udaljenje iz doma i zabrana kontakta sa suprugom.

Tužiteljstvo je predložilo kaznu zatvora u trajanju od dvije godine – od čega jednu godinu bezuvjetno, a drugu uvjetno, s rokom kušnje od tri godine.

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu, ocijenivši da postoje dovoljni dokazi za vođenje postupka.