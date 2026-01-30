Naš pjevač o zdravstvenim problemima: ''Od malena imam...''

Sportska i društvena krema okupila se u Zadru na tradicionalnom izboru 'Sportsko ime Dalmacije'. Čast da uveliča glazbeni dio večeri u Donatovu gradu pripala je Juri Brkljači, koji se uspješno oporavlja nakon nedavne operacije uha.

'Od malena imam upale uha, imao sam dvije operacije prije nekih 12 godina – prvu pa drugu, tako da je sad prošlo deset godina od ove operacije, koja je zapravo popravljanje sluha. Imam sad tu protezu u uhu i nadam se da će biti bolje', rekao je Jure za In Magazin.

Podsjetimo, Jure se operirao u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice. Prije nekoliko dana je objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, kojom je svima zahvalio na podršci.

'Ljudi, evo me!! Hvala svima na ovolikoj podršci. Operacija je prošla odlično. Veliko hvala dr. Mihaelu Riesu na svemu dosad i hvala osoblju KBC SM. Sad ću imati još bolji sluh i jedva čekam da se družimo na idućem koncertu. Volim vas', napisao je Jure, koji će zapjevati s publikom već za Valentinovo.

U komentarima je tada dobio brojne poruke podrške, a svi su mu zaželjeli brz oporavak. Riječ je o planiranoj operaciji koja bi trebala poboljšati njegov sluh, a samim time i svakodnevni život.