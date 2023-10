Naš influencer pretrpio još jedan bolni gubitak: "Zbogom, i čuvaj mi mamu"

Naš influencer i pobjednik posljednje sezone showa "Ples sa zvijezdama" Marko Cuccurin na svom je profilu na Instagramu podijelio tužnu vijest o smrti svoga djeda kojemu je posvetio dirljivu objavu i mnoge rasplakao.

"Život daje i život uzima. Prije tjedan dana nas je napustio moj nono. Nono nije bio fan svega što radim, ali je bio fan života. Nije tratio niti jedan dan i zato mogu reći da mi je sigurno inspiracija. Guštao je i živio samo kako je on htio. Do zadnjeg dana je išao na more i ronio s čak 81 godinom, bio je stari ribar, brao je grožđe, šetao šumama, a mene je iz milja zvao 'mići' što je u prijevodu 'maleni', a moju mamu je zvao 'mićina'.

Kad sam mu u bolnici dan prije rekao 'Koliko snage još imaš? stisni mi ruku da vidim' - stisnuo ju je snažno i naslutio sam da je kraj, ali i tad je smogao snage za taj stisak. Sada ostaju uspomene, nonine priče kako je bio veliki zavodnik i toplo se nadam da negdje gore bude shvatio koliko ga volim. Nadam se da će gore svirati gitaru i piti svoju najdražu bevandu. Zbogom nono, čuvaj mi i mamu", napisao je Marko uz objavu.

