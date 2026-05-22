Naručujete sa Sheina i Temua? Kupnja će vam jako poskupiti

U Hrvatsku je prošle godine stiglo čak 67 milijuna paketa, a oko 90 posto njih došlo je iz Kine. No online kupnja iz stranih internetskih trgovina uskoro bi mogla postati skuplja jer od 1. srpnja na snagu stupaju nova carinska pravila za male pošiljke iz trećih zemalja, piše Net.hr.

Prema novoj uredbi, za svaki artikl kupljen izvan Europske unije plaćat će se fiksna carina od tri eura. To znači da će se naknada obračunavati za svaku pojedinu stavku unutar paketa.

HGK: Više od polovice građana moglo bi odustati od naručivanja

O promjenama je govorila Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.

"Od prvog srpnja stupa na snagu nova carinska uredba prema kojoj ćemo na sve pakete kupljene u e-trgovinama iz trećih zemalja plaćati fiksnu carinu od tri eura po artiklu", pojasnila je.

Istraživanje HGK-a provedeno u svibnju pokazalo je da bi nova pravila mogla značajno promijeniti navike kupaca. Više od 52 posto ispitanika navelo je da će potpuno prestati naručivati iz stranih internetskih trgovina, dok će njih 17 posto kupovati manje jer smatraju da proizvodi više neće biti dovoljno povoljni.

Cilj je smanjiti uvoz nesigurne robe

Bogović je istaknula kako je cilj uredbe i bolja kontrola proizvoda koji dolaze na europsko tržište.

"Istraživanje je pokazalo da gotovo polovica ispitanika ne provjerava imaju li proizvodi oznaku CE, odnosno jesu li usklađeni s pravilima Europske unije", rekla je.

Dodala je da proizvodi koji dolaze kroz redovni uvoz prolaze dodatne kontrole i sigurnosne provjere, dok kod jeftine robe iz trećih zemalja to često nije slučaj.

Carina će se naplaćivati preko deklaranta, a kupac postaje carinski obveznik prilikom preuzimanja paketa. Povrat robe i dalje će biti moguć, no povrat plaćene carine nije predviđen.

Građani podijeljeni oko novih pravila

Dio građana smatra da će nova pravila samo dodatno opteretiti kupce.

"Naručujem svašta i sve mi uglavnom stigne bez problema. Čitam recenzije i prođem puno jeftinije", rekla je Slavica Rođak.

Sanja Zegnal kaže da mjesečno ima najmanje deset narudžbi te smatra da se ista roba prodaje i u domaćim trgovinama, ali po višim cijenama.

S druge strane, neki podržavaju stroža pravila. Željka Turkalj kaže da ne kupuje preko interneta jer želi vidjeti proizvod prije kupnje, dok Ivana ističe da nema povjerenja u takvu robu.

Dean Jandrečić svoj je stav sažeo kratko: "Nisam toliko bogat da kupujem jeftino."