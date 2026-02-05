Naručio prijevoz za pola kilograma marihuane putem aplikacije

Zagrebačka i varaždinska policija privele su 22-godišnjaka osumnjičenog za preprodaju droge, koji je pošiljku marihuane pokušao dostaviti u Varaždin koristeći se mobilnom aplikacijom za prijevoz.

Mladić je uhićen nakon što je policija tijekom rutinske kontrole kod vozača pronašla ruksak s gotovo pola kilograma marihuane, a pretragom njegovih prostora u Novom Zagrebu pronađena je dodatna količina droge, vage i novac, izvijestila je PU zagrebačka.

Dostavu droge naručio preko aplikacije

Prema sumnjama policije, 22-godišnjak je prethodno dogovorio prodaju droge na varaždinskom području. U utorak, 2. veljače, preko mobilne aplikacije za prijevoz rezervirao je vozilo i vozača sa zadatkom da preveze ruksak u Varaždin. Međutim, istog dana poslijepodne, policajci su tijekom redovnog obilaska na jednoj benzinskoj postaji primijetili vozača. Pregledom ruksaka koji je prevozio pronašli su 457.1 grama marihuane.

Istraživanje se nastavilo i sljedećeg dana, kada je obavljena pretraga obiteljske kuće, gospodarskih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi na području Novog Zagreba. Tom prilikom policija je pronašla još 85 grama marihuane. Uz drogu, zaplijenjene su i dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje.

Sumnja se na organiziranu preprodaju

Policija sumnja da je 22-godišnjak nabavljao veće količine marihuane s ciljem daljnje preprodaje. Drogu je, kako se sumnja, skrivao, vagao i pripremao za prodaju u prostorima na području Novog Zagreba. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenik je uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku.