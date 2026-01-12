Naređena ekshumacija Josina tijela, Vukasi u velikom strahu: Hoće li se istina konačno doznati?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u vrijeme je za novu uzbudljivu epizodu serije 'Divlje pčele'.

Nakon što novi vještak dovede u pitanje službeni nalaz o smrti Josipa Vukasa, zahtjev za ekshumacijom potresa obitelj i cijelo mjesto.

Unatoč neizmjernoj boli, Ivica i Jakov žele pronaći krivca kako bi konačno mogli nastaviti živjeti u miru pa odobravaju cijeli proces.

Sumnja u Josino samoubojstvo prerasta u borbu za istinu, dok se stari sporovi, tračevi i potisnute tajne pretvaraju u otvorene optužbe.

Dok policija važe ima li dovoljno elemenata za novu istragu, obitelj Vukas slama se između žalovanja i gnjeva, svjesna što bi značilo da se istina otkrije.

Mirjana je na rubu ludila, uvjerena da će se njezina obitelj potpuno raspasti. Ante je smiruje, no ni on nije posve miran dok čekaju bilo kakvu novu informaciju o slučaju.

U isto vrijeme, Vice se raspituje o Terezinu mirazu, a Nikola radi veliki korak ka objavljivanju svoje prve knjige i velike vijesti prvo želi priopćiti svojoj Cviti.