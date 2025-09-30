Napunite kante i boce na vrijeme: Jedna ulica u gradu pokraj Splita ostaje bez vode četiri sata

Iz Vodovoda i kanalizacije obavještavaju potrošače vode u TROGIRU ulica SV. IVANA TROGIRSKOG, da će im zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu biti prekinuta opskrba vodom dana 01. listopada vremenu od 8:00 do 12:00 sati.
- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbe mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjet tečenja.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split na broj: 021/545-900 ili 021/881-523 odjel vodoopskrbne mreže Trogir.
U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH UVJETA RADOVI SE ODGAĐAJU ZA SLIJEDEĆI METEOROLOŠKI POVOLJAN DAN - izvijestio je VIK.