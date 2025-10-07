Napuhao je preko 1.8 promila: Maloljetnik mrtav pijan pao s električnog romobila

U subotu, 4. listopada, oko 22:50 sati u Bjelovaru, maloljetnik je upravljao električnim romobilom bez reflektirajućeg prsluka i pod utjecajem alkohola (1,81 g/kg u organizmu). Tijekom vožnje izgubio je kontrolu i pao na nogostup.

Pri padu nastala je materijalna šteta na romobilu, koji je oduzet. Maloljetnik je zbog ozljeda prevezen u bjelovarsku bolnicu vozilom Hitne medicinske pomoći.

Protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a obaviješten će biti i Zavod za socijalni rad.