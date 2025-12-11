Napreduju radovi na Trgu Rudina, Bilić najavio dovršetak za nekoliko mjeseci

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić u objavi je komentirao napredak radova na uređenju Trga Rudina na Drveniku Malom.

"Lijepo je vidit kako napreduje uređenje na Trga Rudina na Drveniku Malom. Zemljani radovi su gotovi ovih dana te je u tijeku izrada zidova.

Nakon toga ide popločanje, postavljanje manjeg dječjeg igrališta, rasvjete i ostale opreme, sadnja hortikulture i kroz 4-5 mjeseci novouređeni trg će biti u funkciji. Siguran sam da će (p)ostati glavno mjesto okupljanja mještana, ali uskoro u puno ljepšem i sadržajnijem ambijentu", napisao je na svom Facebook profilu.