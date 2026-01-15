Napokon krenulo uklanjanje ilegalnih štekata i barova na Kašjunima: "Želim da se ovakvi objekti nikad više ne vrate"

Na splitskoj plaži Kašjuni počelo je aktivno uklanjanje ilegalnih štekata i barova. Iako su, prema ranijim odlukama i zakonskim rokovima, objekti trebali biti uklonjeni još ranije, uklanjanje je krenulo tek s odmakom većim od mjesec dana.

Vijest je sa zadovoljstvom primio Srđan Marinić, predsjednik Upravnog odbora Društva Marjan i nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, koji je za Dalmaciju Danas komentirao da se radovi provode etapno.

Marinić: "Počelo je uklanjanje nešto prije Nove 2026. godine"

"Počelo je uklanjanje nešto prije nove 2026. godine. Prvo su se uklanjali najbliži objekti, pa se sada uklonio sanitarni toalet. U svakom slučaju, objekt se konačno uklanja. Dosta sam o tome komunicirao, istekla je davno koncesija i trebao se objekt ukloniti početkom prosinca prošle godine. Želim da se ovakvi objekti nikad više ne vrate na ovu lokaciju na Kašjunima", rekao nam je Marinić.

Što je prethodilo uklanjanju?

Podsjetimo, Marinić je više puta u javnosti, ali i tijekom sjednica Gradskog vijeća Splita upozoravao na problem nelegalnih objekata na Kašjunima. U studenom prošle godine ponovno je otvorio pitanje dvaju objekata na toj plaži, navodeći kako je Državni inspektorat donio rješenje o njihovu uklanjanju.

Upozorio je i da je koncesija tvrtki Dolis d.o.o. za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Kašjunima prestala 30. rujna, no unatoč tome koncesionar, prema njegovim riječima, nije napustio pomorsko dobro niti uklonio objekte za koje je doneseno rješenje o uklanjanju.

"Državni inspektorat je dao nalog da se uklone dva objekta s plaže Kašjuni, a koncesija je prestala 30. rujna ove godine. Koncesionar Dolis d.o.o. još nije napustio pomorsko dobro niti je uklonio objekt. Jeste li bili upoznati s donesenim rješenjem Državnog inspektorata? Što ćete učiniti i hoćete li po tom pitanju postupiti?", upitao je Marinić tada gradske vlasti.

"Da se više ne ponovi"

Kako sada stvari stoje, uklanjanje je napokon krenulo, i to u fazama. Marinić poručuje da je ključno da se prostor nakon uklanjanja nelegalnih sadržaja uredi tako da se slične situacije više ne ponove te da se na Kašjunima ne vraćaju bespravno postavljeni objekti.