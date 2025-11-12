Nelegalni objekti na Kašjunima: Koncesija prestala, objekti još stoje, Grad traži hitno postupanje inspekcije

Tijekom vijećničkih pitanja na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita ponovno se otvorilo pitanje nelegalnih objekata na plaži Kašjuni. Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra, Srđan Marinić, upozorio je kako je Državni inspektorat donio rješenje o uklanjanju dvaju objekata na toj plaži, dok je koncesija tvrtki Dolis d.o.o. prestala krajem rujna ove godine – no unatoč tome, objekti i dalje nisu uklonjeni.

Marinić je naveo kako je koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Kašjunima prestala 30. rujna, ali koncesionar još nije napustio pomorsko dobro niti uklonio objekte za koje je doneseno rješenje o uklanjanju.

"Državni inspektorat je dao nalog da se uklone dva objekta s plaže Kašjuni, a koncesija je prestala 30. rujna ove godine. Koncesionar Dolis d.o.o. još nije napustio pomorsko dobro niti je uklonio objekt. Jeste li bili upoznati s donesenim rješenjem Državnog inspektorata? Što ćete učiniti i hoćete li po tom pitanju postupiti?", upitao je Marinić gradske vlasti.

Dorčić: "Postoje rješenja o uklanjanju, tražimo da inspekcija postupi"

Na pitanje je odgovorila Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita, istaknuvši kako je Grad reagirao nakon što su se u medijima pojavile informacije o spornim objektima.

"Obratila sam se Državnom inspektoratu da nas, obzirom na medijske natpise, hitno izvijeste o situaciji te da Splitsko-dalmatinskoj županiji dostave sve podatke vezane za Dolis d.o.o.", kazala je Dorčić.

Prema informacijama koje je, tvrdi, Grad dobio od Državnog inspektorata, postupalo se još u ožujku ove godine.

"Rekli su nam da su postupili u ožujku ove godine, očevidom je utvrđeno da je investitor uklonio objekt te je izgradio novi beach bar. Proveden je nadzor te je pokrenut inspekcijski postupak. Trenutno postoje rješenja o uklanjanju i tražimo da Državni inspektorat postupi po toj naredbi", navela je zamjenica gradonačelnika.

"Grad Split treba požuriti s postupanjem"

Dorčić je naglasila kako je Grad od nadležnih tijela nedavno zaprimio i dodatnu dokumentaciju te da je nužno ubrzati sve daljnje korake. "U petak smo zaprimili zahtjev, svakako smatram da Grad Split treba požuriti s postupanjem. Požurit ćemo s postupanjem temeljem ovoga što smo zaprimili od Državnog inspektorata i prema naredbi Splitsko-dalmatinske županije", poručila je Dorčić.