Napokon dogovoreno! Milanović i Plenković zakazali ključne sjednice za sigurnost Hrvatske

Predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković danas su supotpisali pozive za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednice Vijeća za obranu.

Sjednice će se održati u srijedu, 1. travnja 2026. u Banskim dvorima.

Prvo će se u 13.00 sati održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a nakon koje će se održati i sjednica Vijeća za obranu.

Podsjetimo, inicijativa za sjednice došla je od premijera Plenkovića, a predsjednik Milanović ju je prihvatio.