Napokon dogovoreno! Milanović i Plenković zakazali ključne sjednice za sigurnost Hrvatske

Evo detalja

Predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković danas su supotpisali pozive za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednice Vijeća za obranu.

Milanović o Plenkoviću: "Ja sam četiri puta predlagao, protekle četiri godine, sastanak Vijeća. On to odbija bez ikakvog argumenta"

Sjednice će se održati u srijedu, 1. travnja 2026. u Banskim dvorima.

OBVEZNI VOJNI ROK Milanović predložio Plenkoviću hitno sazivanje sjednice Vijeća za obranu

Prvo će se u 13.00 sati održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a nakon koje će se održati i sjednica Vijeća za obranu.

Podsjetimo, inicijativa za sjednice došla je od premijera Plenkovića, a predsjednik Milanović ju je prihvatio.

