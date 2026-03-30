Napokon dogovoreno! Milanović i Plenković zakazali ključne sjednice za sigurnost Hrvatske

Predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković danas su supotpisali pozive za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednice Vijeća za obranu.
Milanović o Plenkoviću: "Ja sam četiri puta predlagao, protekle četiri godine, sastanak Vijeća. On to odbija bez ikakvog argumenta"
Sjednice će se održati u srijedu, 1. travnja 2026. u Banskim dvorima.
Prvo će se u 13.00 sati održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a nakon koje će se održati i sjednica Vijeća za obranu.
Podsjetimo, inicijativa za sjednice došla je od premijera Plenkovića, a predsjednik Milanović ju je prihvatio.
Moja reakcija na članak je...
2
1
0
0
0
0
0