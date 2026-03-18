Milanović o Plenkoviću: "Ja sam četiri puta predlagao, protekle četiri godine, sastanak Vijeća. On to odbija bez ikakvog argumenta"

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustovao je kulturno-umjetničkom programu u izvedbi Narodne glazbe Vela Luka i Udruge mažoretkinja ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka. Predsjednik je dao i izjavu za medije. Predsjednik je komentirao poziv Andrej Plenkovića na sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. "Svakako će se održati ta sjednica. Nećemo se žuriti. Polako. Ako je bilo što potrebno ja sam dostupan kad god treba. Tu sjednicu ćemo pripremiti temeljito. Ima tu važnih pitanja", rekao je Milanović i dodao da sve može biti tema ali ih nije htio otkriti.

Naveo je i da je premijer četiri puta odbio sastanak. Dodao je i da sjednice neće biti brzo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ima vremena. Brzo, ali ne sljedeći tjedan. Malo neobično. Kao da ga nešto žulja", dodao je Milanović. Rekao je i da o vojnim pitanjima neće razgovarati s ministrom obrane Ivanom Anušićem, nego samo s Plenkovićem.

"Ja sam četiri puta predlagao, protekle četiri godine, sastanak Vijeća"

Odgovorio je i na pitanje hoće li tema biti vanjska politika koju Hrvatska vodi i stav prema Izraelu. "Nema načina da ja nekoga uvjerim u suprotno, ali zar bih trebao šutjeti? Da ostavim premijeru i njegovim pomoćnicima da rade što hoće? Rekao sam što imam za reći i to misli značajna većina hrvatskih ljudi", rekao je Milanović.

Dodao je i da će na premijerovu inicijativu odgovoriti pozitivno i to vrlo brzo. "Ja sam četiri puta predlagao, protekle četiri godine, sastanak Vijeća. On to odbija bez ikakvog argumenta. Ne odgovara mu i sad on predlaže sastanak Vijeća. Kako da ja to odbijem? Ja sam mislio to sam napraviti, ali računam čovjek će odbiti, ali evo kad je on predložio "mašala", rekao je predsjednik. Za teme je ponovio da će biti ono što je predložio premijer i još po nešto.