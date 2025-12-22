Napio se, sjeo za volan i ubio dijete (12). Dobio zatvorsku kaznu od 7 godina

Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio je A.R. iz Berkovića na sedam godina zatvora jer je u srpnju 2020. godine u pijanom stanju skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo dvanaestogodišnji dječak. Uz zatvorsku kaznu, izrečena mu je i dvogodišnja zabrana upravljanja vozilima B kategorije, piše Blic.

Tragedija u Viduškom polju

Nesreća se dogodila 22. srpnja 2020. godine na regionalnoj cesti Berkovići - Stolac, u mjestu Viduško polje u BiH. Prema navodima iz presude, A.R. je vozio automobil marke Škoda Octavia pod utjecajem alkohola te je s leđa udario dječaka koji se s dvojicom vršnjaka kretao desnim rubom ceste.

U presudi su detaljno opisane stravične posljedice naleta: "dječak je odbačen na haubu i vjetrobransko staklo, udaren je u blatobran i vrata vozila te je odbačen u jarak pored ceste. U udarcu je zadobio višestruke ozljede glave i ekstremiteta, uslijed čega je na licu mjesta preminuo".

"Očigledno nesposoban za vožnju"

A.R. je proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela ugrožavanja javnog prometa. U presudi stoji da je u trenutku nesreće bio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne u bitnoj mjeri. "Vozilom je upravljao pod utjecajem alkohola s 1,6 g/kg, uslijed čega je bio u stanju umjerene opijenosti i očigledno je bio nesposoban za upravljanje vozilom", navodi se u obrazloženju suda.

Sud je utvrdio da je optuženi prekršio prometne propise jer nije obraćao pažnju niti vozio s posebnim oprezom na dijelu ceste s potpunom vidljivošću, gdje je brzina ograničena na 80 km/h, a na kojem je djecu mogao uočiti s udaljenosti od 100 metara ili više.

"Bio je svjestan da nepropisnom vožnjom može ugroziti promet i ugroziti živote ljudi, na što je i pristao, uslijed čega je, u desnoj traci iz pravca svog kretanja, krećući se neprimjerenom brzinom od ne manje od 60 km/h, prednjim dijelom svog automobila udario maloljetnog R.I., koji je zadobio višestruke ozljede, uslijed kojih je nastupila smrt", stoji u presudi.

U izrečenu kaznu zatvora A.R.-u je uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru, od 22. srpnja do 22. kolovoza 2020. godine.