Napetost raste: Subotnji gradski derbi na Poljudu odlučuje tko vodi u Splitu

Subota donosi splitski derbi, Mornar – Jadran. Objektivno to jesu dva najjača vaterpolo kluba grada podno Marjana, a oba su i u minulom kolu osvojili po tri boda. No, realno je Jadran ipak u kvalitativno velikoj prednosti i sve osim pobjede momčadi trenera Jure Marelje bilo bi ravno senzaciji. Međutim, neće nitko prvacima Hrvatske unaprijed upisati bodove, posao se mora odraditi.

Podsjetit ćemo vas, u 1. kolu, Jadran je nadigrao KPK u Poljudu s visokih 22:9, dok je Mornar (neočekivano) slavio kod Solarisa 12:10. Zato nema opuštanja, jasno će trener Jadrana, Jure Marelja:

- Unatoč činjenici što je Solaris bio favorit na papiru i domaćin, momčad Mornara koja je dobro vođena, organizirana i fizički spremna je pokazala da može biti jako nezgodan i opasan protivnik, ako ih se ne bilo koji način podcijeni. Prema tome, nama je u ovoj utakmici potreban maksimalan angažman i ozbiljan pristup.

Zagrepčani gostovali u Splitu

Inače, momčad sa Zvončaca je ovaj tjedan odradila nekoliko sparing treninga sa zagrebačkom Mladosti.

- Pripreme s Mladosti su bile organizirane s ciljem da se podigne igračka kvaliteta i da se radi na nekakvim taktičkim zamislima. Kroz te utakmice smo dobili i fizički impuls, jer ipak se radi o jednoj jakoj momčadi sa širokim rosterom, a to nam je bilo potrebno za ono što slijedi, jer tek smo na početku prvenstva.

Za desetak dana Splićane uskoro očekuje i prvo kolo Lige prvaka. U goste će imenjaku iz Herceg Novog, koji doduše igra u Trebinju. Nedugo nakon, 21. listopada, na rasporedu je i borba za prvi trofej sezone, onaj u Superkupu, protiv dubrovačkog Juga. Zato je svaka utakmica u Prvenstvu Hrvatske važna, još se brusi igračka forma.

- Što bolji suparnik, sparing partner i pristup utakmicama je nešto što utječe na kvalitetu forme. Mladost nam je u ovom trenutku bila planirana u tom smislu, ali daleko nam je još govoriti o Ligi prvaka i Superkupu, iako je sve blizu. Međutim, trenutno smo fokusirani na Mornar. Naravno da razmišljamo i o prvom kolu Lige prvaka, ali sve misli su fokusirane na subotu, a nakon toga ćemo krenuti u jednu konkretniju i dužu pripremu za ono što nas čeka u Trebinju – zaključio je Jure Marelja, trener Jadranaša.

Subotnju utakmicu s poljudskog plivališta, s početkom u 20.00 sati pogledajte uživo s tribine, ulaz je besplatan. Za one pak koji neće moći do bazena, susret je i u programu Sportske televizije.