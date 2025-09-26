Napeto je bilo na Gripama: Žuti pobjedom krenuli u novu sezonu, evo tko ih je sve bodrio

Košarkaši Splita danas su od 19:00 sati igrali prvu ovosezonsku utakmicu. U 1. kolu FAVBET Premijer lige slavili su nad Samoborom na Gripama rezultatom 75:71. Prva i posljednja četvrtina otišle su na stranu gostiju (16:24, 17:23), druga je pripala Splitu 28:10, a treća je ostala neriješena (14:14).

Najučinkovitiji je igrač Splita bio Myers 16, 5sk, 8as, a potom Stephens 15, 6sk, 1ukr; Dragić 14, 7sk, 1as, 1ukr; Radošević 8, 6sk, 2as, 1blk; Perasović 6, 1sk, 1as, 1ukr; Marinelli 5, 2sk, 3as; Sikirić 4, 2ukr; Kučić 3, 2sk, 1as; Svoboda 2, 3sk, 1as; Bošnjak 2, 3sk; Anticevich 2sk i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati 1. listopada protiv Dubrovnika u sklopu 2. kola FAVBET Premijer lige.