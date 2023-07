Napadač na Ivoševića "na hlađenju" u policiji, izmjereno mu 1.3 promila

Splitska policija privela je konobara koji je u četvrtak oko 16.30 sati nasrnuo na splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Ivošević je nakon obilaska grada sjeo na piće s komunalnim redarima kada mu je prišao konobar.

Muškarac ga je prvo verbalno napao, a zatim ga je pokušao udariti šakom u glavu. U sve se na kraju uplela policija.

Muškarac je zadržan na triježnjenju jer je "napuhao" 1.3 promila. Nakon otriježnjenja, policija je krenula s kriminalističkim istraživanjem.

"Sjeo sam na piće. Iz susjednog kafića je izletio konobar i prvo me počeo provocirati, a onda je nasrnuo"

"Danas smo bili u kontroli s redarima. Nakon toga sam sjeo na piće u jedan ugostiteljski objekt. Nakon nekog vremena je iz kafića pored izletio je konobar. Prvo me počeo provocirati, dobacivati. Onda mi je pristupio i povišenim tonom krenuo prema meni. Potom je fizički nasrnuo. Srećom nije došlo do ozljeda", rekao je sinoć za Index Ivošević.

Kako je Ivošević kazao, dok je sjedio u kafiću, iz susjednog ugostiteljskog objekta izašao je konobar koji ga je prvo verbalno napao. Pritom je spominjao Odluku o komunalnom redu.

Dogradonačelnik je kazao i da ga je pokušao udariti. Prema njegovim riječima, zamahnuo je tri puta, ali je ovaj njegove udarce šakom uspio izbjeći. Navodno mu je zaprijetio i da će ga riješiti, a nakon toga je Ivošević odlučio cijeli slučaj prijaviti policiji.