Napad u centru Zagreba: Grupa pretukla dvojicu mladića, jedan teško ozlijeđen

Sinoć, 22. kolovoza oko 22.20 sati, u samom središtu Zagreba došlo je do brutalnog napada. Na terasi ugostiteljskog objekta u Tkalčićevoj ulici nekoliko zasad nepoznatih počinitelja napalo je dvojicu muškaraca u dobi od 29 i 30 godina.

Prema policijskim informacijama, napadači su koristili tupi predmet te su, uz udarce, nanijeli ozljede obojici muškaraca.

Hitna medicinska pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kod 30-godišnjaka su utvrđene lakše ozljede, dok je 29-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašli počinitelji.