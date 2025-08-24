Napad na strane radnike u Dalmaciji, pretučene tri osobe

U Povljani na otoku Pagu jutros je došlo do fizičkog napada na osoblje jednog kampa, pri čemu su trojica stranih državljana, zaposlenika kampa, zadobila lakše tjelesne ozljede. Zadarska policija potvrdila je da je dojavu o incidentu zaprimila u jutarnjim satima.

Prema dosadašnjim informacijama, fizičkom obračunu prethodio je verbalni sukob koji je započeo u jednom ugostiteljskom objektu u Povljani. U događaju je sudjelovalo više osoba, a među njima je identificiran i jedan hrvatski državljanin, prenosi Index.

Policija privela nekoliko osoba

Policijski službenici brzo su reagirali te je više osoba povezanih s napadom privedeno u službene prostorije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i pojedinačna odgovornost svih sudionika.