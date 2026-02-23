Napad ispred trgovačkog centra u Dalmaciji: Jedna žena teško ozlijeđena

U subotu, 21. veljače 2026. godine oko 19 sati u Makarskoj, 29-godišnjak je odgurnuo dvije žene koje su izašle iz trgovačkog centra, nakon čega su obje pale na pod.

Liječnička pomoć pružena im je u HMP Makarska, a kod jedne od oštećenih utvrđena je ozljeda koja je okarakterizirana kao teška (prijelom lumbalnog kralješka) te je zadržana na daljnjem liječenju.

Osumnjičeni 29-godišnjak je odveden na liječnički pregled, nakon čega je je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljede iz članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona.

Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te će danas biti priveden pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.