Napad ispred trgovačkog centra u Dalmaciji: Jedna žena teško ozlijeđena

U subotu, 21. veljače 2026. godine oko 19 sati u Makarskoj, 29-godišnjak je odgurnuo dvije žene koje su izašle iz trgovačkog centra, nakon čega su obje pale na pod.
Liječnička pomoć pružena im je u HMP Makarska, a kod jedne od oštećenih utvrđena je ozljeda koja je okarakterizirana kao teška (prijelom lumbalnog kralješka) te je zadržana na daljnjem liječenju.
Osumnjičeni 29-godišnjak je odveden na liječnički pregled, nakon čega je je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljede iz članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona.
Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te će danas biti priveden pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
5